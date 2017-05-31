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В Бресте издали для туристов эксклюзивную карту города на английском и польском языках

01.06.2017 08:28 — Новости регионов | БелТА  
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1 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте издали эксклюзивную карту города на английском и польском языках, сообщил корреспонденту БЕЛТА соавтор идеи, руководитель консалтингового агентства Propus Евгений Скрабутан.

Карта нанесена на лист форматом А3. На ней изображены главные достопримечательности города и памятники архитектуры - Брестская крепость, музеи, театры, церкви и костелы. Туристам также рекомендуют посетить любимые брестчанами бары, кафе и рестораны. Буклет содержит информацию о гостиницах и хостелах, местах отдыха, проката велосипедов. Кроме того, указано, где можно приобрести памятные сувениры.

"До настоящего времени таких удобных и красочных карт не было. Создать ее у нас появилась идея года три назад. Хотели помочь приезжающим к нам туристам сориентироваться в Бресте. Тем более город планируется сделать зоной безвизового режима. Белорусский народ гостеприимный, у нас есть своя аутентичная культура и традиции, которые интересны иностранцам. Хочется, чтобы наша страна была более открыта и удобна для западных туристов", - отметил Евгений Скрабутан.

Оформлением карты занималась художник Анна Яцкевич. Ее работа получилась стилизованной, которая сама по себе может стать не только замечательным гидом по городу, но и сувениром для путешественников. Проект создан в двух вариантах: на английском и польском языках. Причем с учетом интересов разных категорий туристов буклеты немного отличаются друг от друга. Они уже есть в гостиницах города, информационно-туристском центре, в автомобилях такси. Также их планируется распространять в консульских учреждениях в Польше, на погранпереходах.

Новые экземпляры эксклюзивной карты периодически будут допечатываться по мере востребованности у туристов. Также ее планируется изменять с учетом появления новых объектов.-0-

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Теги: Брест
 
 
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Карта нанесена на лист форматом А3. На ней изображены главные достопримечательности города и памятники архитектуры - Брестская крепость, музеи, театры, церкви и...

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