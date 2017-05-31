В Гродно дети отметят свой праздник красочным шествием по городу

1 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно дети отметят свой праздник необычным мероприятием, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе образования, спорта и туризма Гродненского горисполкома.

Праздник, посвященный Дню защиты детей, откроется красочным шествием по центру города. По пешеходной улице Советской парадом пройдут около тысячи детей. Сопровождать их будут группа чирлидеров, духовой оркестр, персонажи любимых мультиков и сказок.

"Таким образом отмечаем не только День защиты детей, но и начало лета, открытие летнего сезона пришкольных лагерей, - сообщили собеседники. - Основные мероприятия развернутся в парке им. Жилибера. Здесь будут работать аттракционы, летние кафе, различные тематические площадки от партнеров праздника - Красного Креста, МЧС, ОСВОДа, ГАИ. Будут развлекать детей клоуны, герои сказок, аниматоры. Организуют для детей спортивные конкурсы, мастер-классы, благотворительные марафоны и акции".

Увлекательную программу для юных читателей подготовили библиотеки города. В Щвейцарской долине парка им. Жилибера, а также в детском филиале областной научной библиотеки имени Карского развернутся поляна загадок, сказочный лабиринт, остров книжных сокровищ, резиденция Бабы Яги. Сказочные персонажи проведут викторины и конкурсы. Будут работать площадки и в других местах города.

Более 600 детей станут участниками праздника в агротуристическом комплексе "Гарадзенскi маёнтак "Каробчыцы". В шестой раз здесь соберутся дети из многодетных семей, а также ребята, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации.

Массовые мероприятия, посвященные Дню защиты детей, проведут профсоюзы области. Руководство УП "Гроднооблгаз" совместно с профкомом организации отправятся в школу-интернат в Поречье, где порадуют детей не только сладкими подарками и сюрпризами, но и устроят демонстрацию современной аварийной спецтехники. А Гродненский областной комитет профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий организует праздник на туристической базе "Привал". Весь день для детей будут работать аниматоры, бесплатные аттракционы. Труппа кукольного театра покажет сказочный спектакль на открытом воздухе. Ожидается, что в празднике примут участие более 1,3 тыс. детей из разных уголков Гродненской области. Также на мероприятии наградят победителей областного конкурса рисунка "Моя страна - Беларусь", участие в котором принимали дети в возрасте от 2,5 года до 16 лет.

Присоединится к празднику молодежь региона. Во время акции "День защиты детей с БРСМ" волонтеры движения "Доброе сердце" организуют во всех районах около 40 игровых программ, театрализованных представлений, конкурсов и праздничных мероприятий. Они посетят больницы, детские приюты и коррекционно-развивающие центры. -0-