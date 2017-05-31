Праздники мороженого устроят в Витебской области в День защиты детей

1 июня, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. По всей области сегодня и до конца недели пройдут мероприятия к Дню защиты детей: праздники молока и мороженого, выставки, литературные вечера, дни семейного отдыха, игры и прочий интерактив, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Витебске большие программы запланированы на территории культурно-исторического комплекса "Золотое кольцо города Витебска "Двина" и на площади Победы. На первой площадке, в частности, ОАО "Молоко" и телерадиокомпания "Витебск" объединят два праздника: День защиты детей и Всемирный день молока. На акции "Пейте, дети, молоко!" мальчишек и девчонок, а также их родителей ждет насыщенная развлекательная программа, концерт, игры, интересно оформленные фотозоны, творческие мастер-классы, конкурс детских рисунков на асфальте. И, конечно, дегустация полезных лакомств от витебского производителя молочных продуктов. В финале праздника среди ребят, которые придут в белой одежде, разыграют призы.

На площади Победы спасатели проведут красочное мероприятие республиканской акции "Не оставляйте детей одних!". Областное управление МЧС, обком БРСМ и филиал "Белгосстраха" по Витебской области подготовили для жителей и гостей массу интересных и увлекательных сюрпризов: ростовые куклы и фотозона "Спасатель", игровые конкурсы, аттракционы "Веселый альпинист" и "Дымовая завеса", работа информационно-пропагандистской площадки, демонстрация пожарной аварийно-спасательной техники и оборудования. Самой веселой частью праздника обещают стать забеги в ползунках и парад детских колясок, трехколесных велосипедов и педальных автомобилей, стилизованных под пожарную аварийно-спасательную технику будущего. А еще - много музыки, песен, танцев и фокусы.

Все силовые ведомства региона в этот день посетят с ценными подарками и поздравлениями Витебский областной специализированный дом ребенка. В детском стационаре областного клинического центра психиатрии и наркологии актеры белорусского театра "Лялька" покажут представление для ребят с особенностями развития.

Предприниматели Витебска тоже подготовились к празднику. В битлз-клубе "Чердачок" 1 июня откроется благотворительная фотовыставка в поддержку выпускников Сенненской школы-интерната, которая станет итогом почти 2-месячного проекта. Организаторами фотовыставки под патронатом благотворительного фонда "Возрождение" выступают фотостудия "Колер" и салон красоты "Нью-Йорк". Вместе с известным фотографом Алексеем Карасевым они провели фотосессии о детских страхах, мистических образах и мечтательных представлениях детей "На пороге взрослой жизни…". Все получившиеся портреты детей и их рассказы о себе будут представлены на выставке, любой желающий сможет приобрести понравившиеся работы через лотерею. А во время выпускного бала фотографии подарят самой школе-интернату. Собранные за посещение экспозиции и поступившие от лотерейного розыгрыша средства будут направлены фондом "Возрождение" на помощь выпускникам учреждения.

В Новополоцке детская поликлиника к празднику презентует обновленный УЗИ-кабинет. С помощью спонсоров сюда был закуплен новый аппарат на замену устаревшему было отремонтировано само помещение.

Детский праздник "День мороженого и сладкоежки - Лето-2017" пройдет в Орше в городском парке "Сказочная страна" 3 июня. "Детей, впрочем, как и взрослых, на этом празднике ждут хорошее настроение, добрые улыбки, творческие номера детских коллективов района, игровые и театральные площадки. На арт-аллее будет звучать живая музыка, а также каждый маленький гость сможет принять участие в конкурсе детского рисунка на асфальте и в акции "Доброе сердце" по сбору игрушек на благотворительность. Пункт сбора игрушек будет находиться у главной сцены детского парка. Затем мы вместе с театром ростовых кукол передадим эти подарки в детские соцучреждения, а также многодетным семьям", - пояснили в райисполкоме. Также на празднике мороженого будут организованы бесплатные консультации по вопросам семьи и брака психолога, врача акушера-гинеколога и священнослужителя (у главного входа в парк). А 6 июня в райцентре пройдет торжественное мероприятие "За жизнь" с участием представителей Оршанского райисполкома, Белорусского фонда мира, женсовета, РОО "Белая Русь", БРСМ, учащейся молодежи, медицинской общественности, беременных женщин, семей, матерей с детьми, жителей города и Белорусской православной церкви.-0-