В Витебской области буден дан старт третьему трудовому семестру

1 июня, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Более 100 представителей студотрядовского движения Витебской области сегодня станут участниками торжественного открытия третьего трудового семестра-2017, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Официальный старт третьего трудового семестра соберет на площади Победы командиров, комиссаров, бойцов студенческих отрядов, ветеранов движения со всего региона. Прикрепив красно-зеленую ленточку с яблоневым цветом на лацкан студотрядовских курток, бойцы присоединятся к патриотической акции "Цветы Великой Победы" и возложат цветы к Вечному огню мемориального комплекса. Также в церемонии примут участие представители органов исполнительной власти, обкома БРСМ, делегации регионов, представители учреждений образования, учащаяся, студенческая и работающая молодежь, творческие коллективы. Главным же событием станет традиционное вручение путевок для работы в студенческих отрядах в нынешнем году.

"Труд молодежи Витебской области будет вложен в строительство, реконструкцию, благоустройство объектов не только области, но и за ее пределами. Студотрядовцы помогут в уборке урожая, будут ухаживать за лесными культурами, работать вожатыми и воспитателями", - отметили в обкоме союза молодежи.

Всего в 2017 году планируется привлечь к работе в составе студенческих отрядов (строительных, сельскохозяйственных, педагогических, экологических, сервисных, медицинских) более 10 тыс. человек, за пределы республики, а именно в Российскую Федерацию - около 200 ребят.-0-