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Желтые шарики запустят в небо 1 июня дети с синдромом Дауна

01.06.2017 09:29 — Новости регионов | БелТА  
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Желтые шарики запустят в небо 1 июня дети с синдромом Дауна

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Желтые воздушные шарики запустят в небо 1 июня дети с синдромом Дауна и их близкие. Акция пройдет в Международный день защиты детей в Минске в Центральном детском парке им. М. Горького, областных и некоторых районных центрах Беларуси, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

Основная цель акции - напомнить, что синдром Дауна - самая распространенная в мире генетическая аномалия, и крайне важно, чтобы люди с лишней хромосомой были вовлечены в жизнь общества, причем с ранних лет. По словам организатора акции Екатерины Филонец, общение и социальные контакты для детей с синдромом Дауна не менее важны, чем для любого ребенка.

Акция начнется во всех городах в 18.00. Ее организаторы - сообщество родителей детей с синдромом Дауна и социальный проект "Рэспубліка Сонейка". К акции может присоединиться любой желающий, поддержать ее можно и в социальных сетях, прикрепив свое фото с желтым воздушным шариком с хэштегами #РэспублікаСонейка и #синдромДауна_инклюзия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Основная цель акции - напомнить, что синдром Дауна - самая распространенная в мире генетическая аномалия, и крайне важно, чтобы люди с лишней хромосомой были...

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