Спортинвентарь получили в подарок от прокуратур области воспитанники приюта в Бресте

1 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники прокуратур Брестской области оказали помощь воспитанникам социально-педагогического центра в Бресте, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший помощник прокурора области Ирина Страпко.

Работники прокуратуры региона инициировали благотворительную акцию. На собранные денежные средства для воспитанников социально-педагогического центра Бреста они приобрели сладости, летнюю одежду, спортивный инвентарь и другие предметы обихода. В канун Дня защиты детей прокуроры побывали в гостях у своих подшефных и вручили им подарки. Гости поговорили с ребятами о правах ребенка, активно провели время на свежем воздухе.

"Прокуратура всегда стоит на страже интересов детей, ставя своей первейшей задачей обеспечение безоблачного детства для каждого ребенка. В первую очередь во внимании нуждаются ребята, которые в силу жизненных обстоятельств лишены родительской заботы", - отметила Ирина Страпко. Она также добавила, что традиции помощи детям в ведомстве будут продолжены.-0-

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