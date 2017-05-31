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Гродно предлагается включить в маршрут "ЕвроВело 11"

01.06.2017 11:20 — Новости регионов | БелТА  
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Гродно предлагается включить в маршрут "ЕвроВело 11"
Фото из архива

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродно предлагается включить в велосипедный маршрут "ЕвроВело 11", сообщил начальник управления спорта и туризма Гродненского областного исполнительного комитета Олег Андрейчик на заседании Межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совете Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"По восточной границе ЕС проходит велосипедный маршрут "ЕвроВело 11". В целях совместного развития туризма на приграничном участке Беларуси и Польши в Европейскую велосипедную федерацию направлено предложение по переконфигурации данного маршрута на участке Августов-Друскининкай с включением в него Гродно и пересечением двух пунктов пропуска: Привалка-Райградас и Брузги-Кузница Белостокская", - сказал Олег Андрейчик.

Он привел еще один пример сотрудничества с Польшей в сфере развития туризма. "Сейчас мы работаем с польской стороной по созданию новой линейки европейского велосипедного маршрута. Проект называется "Августов-вело". Он будет включать сотни километров велосипедных маршрутов не только на территории Польши и Беларуси, но и в перспективе на территории Литвы", - отметил начальник управления.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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