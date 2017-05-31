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Эксперимент по использованию альтернативных источников энергии для освещения улиц проходит в Гродно

01.06.2017 12:18 — Новости регионов | БелТА  
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1 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Эксперимент по использованию альтернативных источников энергии для освещения улиц проходит в Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор гродненского предприятия "Горсвет" Олег Добровольский.

Первый светильник, работающий от солнечной батареи, появился на перекрестке улиц Дубко и Пушкина в областном центре. Таким образом здесь решили проблему с нехваткой освещения.

"Это своеобразный эксперимент, который позволит на практике убедиться, настолько ли эффективно использование подобных источников энергии. Если он окажется успешным, то работа в этом направлении будет продолжена", - отметил Олег Добровольский. Прежде всего подобная технология будет востребована для подсветки пешеходных переходов: светильники над ними горят всю ночь. Если "питать" их не от городской сети, а от солнечных батарей, то срок окупаемости проекта составит 4-5 лет.

Прорабатывается вопрос подсветки по подобной технологии стел и въездных знаков "Гродно" со стороны основных магистралей.

"Возможностей для использования технологии множество. Сейчас в городе активно обустраиваются контейнерные площадки для сбора мусора. Возможно, там понадобится дополнительное освещение. При использовании альтернативной энергии нет необходимости прокладывать сети, а значит срок окупаемости проекта будет еще короче", - отметил Олег Добровольский. Перспективна технология также для освещения удаленных пешеходных переходов, остановочных пунктов, дорожек для прогулок и поездок на велосипеде в парковых и лесных зонах.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Первый светильник, работающий от солнечной батареи, появился на перекрестке улиц Дубко и Пушкина в областном центре. Таким образом здесь решили проблему с...

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