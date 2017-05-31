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Выставка детских творческих работ на тему беженцев откроется 2 июня в Минске
01.06.2017 12:12 — Новости регионов | БелТА
1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка детских творческих работ на тему беженцев откроется 2 июня в Минске в Художественной галерее Михаила Савицкого, сообщила БЕЛТА помощник по общественной информации представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Беларуси Юлия Мешкова.
Торжественное открытие выставки состоится в 11.00. Оно даст старт мероприятиям, приуроченным ко Всемирному дню беженцев (отмечается 20 июня).
Представительство УВКБ ООН совместно с Министерством образования, Центром дополнительного образования детей и молодежи "Эврика" провели конкурс детских рисунков, плакатов и видеороликов уже 15 раз. В этом году на конкурс "Мы - разные, мы - вместе" поступило более 1,3 тыс. работ школьников из всех регионов республики. Дети-беженцы также приняли активное участие в творческом состязании.
На открытии экспозиции состоится церемония награждения лауреатов конкурса.-0-
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Торжественное открытие выставки состоится в 11.00. Оно даст старт мероприятиям, приуроченным ко Всемирному дню беженцев (отмечается 20 июня).
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