1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка детских творческих работ на тему беженцев откроется 2 июня в Минске в Художественной галерее Михаила Савицкого, сообщила БЕЛТА помощник по общественной информации представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Беларуси Юлия Мешкова.

Торжественное открытие выставки состоится в 11.00. Оно даст старт мероприятиям, приуроченным ко Всемирному дню беженцев (отмечается 20 июня).

Представительство УВКБ ООН совместно с Министерством образования, Центром дополнительного образования детей и молодежи "Эврика" провели конкурс детских рисунков, плакатов и видеороликов уже 15 раз. В этом году на конкурс "Мы - разные, мы - вместе" поступило более 1,3 тыс. работ школьников из всех регионов республики. Дети-беженцы также приняли активное участие в творческом состязании.

На открытии экспозиции состоится церемония награждения лауреатов конкурса.-0-