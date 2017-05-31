Как много хорошего и доброго в первом дне июня - это и начало долгожданного лета, и День защиты детей, самых дорогих и любимых. И даже если все начинается с дождливого, хмурого неба, Афиша предлагает не падать духом и не роптать на погоду, а настроиться на выходной лад, когда зазвучит песнями фестивальный Молодечно и музыка добра наполнит сердца на концерте "Мы вместе". В этот уикенд в гости вас будут ждать шведы, дизайнеры зазовут на маркет мебели и предметов интерьера, а подготовить тело к лету можно будет прямо на крыше. Плюс ко всему, у вас появится шанс принять участие в спортивном празднике, посвященном Международному олимпийскому дню, а также забить семейный гол и поймать на крючок свою золотую рубку. Лето только начинается, и в ваших силах сделать его лучшим в своей жизни и жарким, несмотря ни на какие капризы природы.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: afisha@belta.by . Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

Начните свой выходной день не только с чашечки ароматного кофе, но и с участия в рыболовном турнире "Urban Fishing Лето-2017".

По словам организаторов, формат турнира выбран так, чтобы собрать как можно больше участников и повысить интерес общественности к рыболовному спорту, привлечь новых любителей рыбалки и зрителей. Для новичков это отличная школа, ведь не всегда может представиться возможность пообщаться с титулованными спортсменами - призерами чемпионатов Европы и мира - и перенять у них опыт. Устроители первенства ставят перед собой цель привить согражданам здоровый образ жизни и любовь к природе, а вся пойманная рыба сразу после взвешивания будет отпущена обратно в родную стихию.

Победителем станет тот, кто выловит больше всех рыбы (по весу). Отдельная номинация введена для словившего самую крупную рыбу. Тройка лидеров получит ценные призы, а все участники - памятные подарки.

Традиционно Urban Fishing проходит четыре раза в год на различных водоемах в пределах Минской кольцевой автодороги. Нынешний турнир состоится уже в одиннадцатый раз. Участвовать в нем могут как профессиональные рыболовы, так и любители. Так, проводившийся в апреле юбилейный десятый турнир установил рекорд, собрав на берегу Слепянского канала полсотни рыбаков.

Место: река Свислочь (район ТЭЦ-2, от ул. Аранской до ул. Денисовской).

Время: общий сбор в 6.00, старт - 8.30.

Стоимость: организационный взнос составляет Br10.

Национальный олимпийский комитет приглашает детей и взрослых на спортивный праздник, посвященный Международному олимпийскому дню.

Вы сможете поучаствовать в мастер-классах по более 20 видам спорта, среди которых хоккей на траве, фехтование, легкая атлетика, регби, баскетбол, футбол, а также открыть для себя корфбол, спортивную и художественную гимнастику, греблю, керлинг и многое другое. Почувствуйте себя частью олимпийского движения.

Каждый участник получит памятные призы и сувениры от НОК Беларуси.

Место: Центральный детский парк им. М.Горького, ул. Фрунзе, 2.

Время: 10.00.

Стоимость: вход свободный.

День Швеции пройдет 3 июня в Минске на территории Верхнего города.

Этот праздник шведского языка, культуры, истории, образования, музыки и кухни станет финальным аккордом Недели Швеции, которая стартовала 29 мая в белорусской столице.

В эту субботу с 13.00 и до 18.00 на главной сцене будет звучать шведская музыка в исполнении хора Concordia и симфонического трио "Вытокі". Кавер-бэнд Петра Клюева исполнит знаменитые хиты ABBA, Ace of Base, Roxette, The Cardigans. Танцевальная группа Legion Street Dancers представит брейк и хип-хоп в современных шведских ритмах.

Кульминацией праздника станет вечерний концерт с участием звезд шведской популярной музыки - группы Secret Service. Перед этим концертом (начало в 20.00) выступит белорусская группа NaviBand.

Кроме того, с 13.00 до 18.00 также будут работать и другие площадки: культурная, образовательная, информационная, детская, спортивная. На аллее мастеров ремесленники проведут мастер-классы, планируется продажа изделий ручной работы. Туристические агентства расскажут про туры в Швецию, а клуб реконструкторов познакомит минчан и гостей столицы со снаряжением, играми и традициями викингов.

Праздник шведской культуры проводится посольством Швеции в Беларуси совместно с Минским городским исполнительным комитетом.

3-4 июня состоится Канапа Маркет - маркет белорусской дизайнерской мебели и предметов интерьера.

Мероприятие нельзя пропустить всем, кто интересуется авторской мебелью, оригинальными предметами интерьера и необычным домашним декором из различных материалов: натуральное дерево, камень, металл, бетон, стекло, керамика, текстиль и другие материалы.

PosterTime представит на Канапа Маркете классные интерьерные плакаты. Бренд Concrete_u покажет стильные изделия домашнего декора из бетона. Мастерская авторского света Aleks Lvov Studio представит оригинальные светильники, которые создадут неповторимый уют в вашем доме. Бренд WELLDONE продемонстрирует чудесные подушки с вышивкой и принтами. Бренд Millwood выставит мебель из натурального дерева, экологичного МДФ и фанеры, качественного ДСП. Бренд Nastasya Klimchuk удивит вместительными и удобными, стильными и красивыми мини-комодиками для косметики. Бренд EVA HOUSE предложит Мишку-подушку, а также коврик из помпонов.

Место: Дворец искусств, ул. Козлова, 3.

Время: с 11.00 до 18.00.

Стоимость: Br2.

Минчан и гостей столицы приглашают окунуться в тропические джунгли, посетив выставку живых бабочек. Там будут представлены прекраснейшие тропические бабочки из различных регионов мира - от Америки до Океании. Впервые в Беларусь на выставку "прилетят" бабочки из Кении.

Самые оригинальные бабочки со всего мира окажутся вокруг вас. Здесь можно увидеть наиболее интересные порхающие живые цветы: например, гигантскую павлиноглазку Атлас, занесенную в книгу рекордов Гиннесса, ядовитых монархов, подобно перелетным птицам, совершающим тысячекилометровые миграции, синекрылых морфид, славящихся восхитительными оптическими переливами крыльев, листовидок Каллим - эталона маскировочной окраски, гигантских совиных бабочек, пугающих птиц огромными "глазами" на крыльях и многих других. Кроме этого, посетители получат возможность наблюдать наиболее интересные моменты жизненного цикла бабочек, а именно, увидеть рождение из куколки, кормление и др.

Бесплатная фото- и видеосъемка позволит запечатлеть удивительные моменты общения с красивейшими созданиями природы. Экскурсоводы расскажут об удивительных метаморфозах в жизни бабочек. Каждую неделю видовой состав выставки меняется на 30-40%.

Место: Библиотека им. А.Пушкина, ул. Гикало, 4.

Время: 11.00-19.00.

Стоимость: детский - Br7, взрослый - Br8. Бесплатный вход для детей до 3 лет, ветеранов ВОВ и инвалидов 1 группы.

В рамках проекта "Лето в большом городе" каждый четверг июня в Минске будут проходить бесплатные мастер-классы по парным танцам, а каждую субботу июня - бесплатные занятия фитнесом на крыше паркинга ТРЦ Galleria Minsk, с которой открывается живописный вид на город.

Стартует мастер-класс по танцам в первый день лета - 1 июня, занятия состоятся на первом этаже ТРЦ Galleria Minsk, начало в 19.00. Преподаватели студии танца A-Class в этот день и в следующие четверги июня будут проводить мастер-классы по хастлу, вальсу, рок-н-роллу, бачате и другим парным танцам. Можно приходить парами или в одиночку, предварительная регистрация не нужна.

А вот по утрам каждую субботу июня можно знакомиться с различными фитнес-направлениями на крыше паркинга ТРЦ Galleria Minsk. Первое занятие пройдет 3 июня, оно будет посвящено гималайской йоге. Начало в 10.30. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться. Проект "Лето в большом городе" проходит уже третий год подряд. Ранее проект предлагал летние бесплатные мастер-классы по танцам, их посещали более 1 тыс. человек.

Место: ТРЦ Galleria Minsk, пр. Победителей 9.

Время: 10.30.

Стоимость: вход свободный.

Фестиваль "Папа, мама, я - футбольная семья!" пройдет в Минске 4 июня.

Команды сыграют на искусственных полях Академии футбола Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ). Выступить на фестивале смогут все желающие, профессиональная подготовка не обязательна. Основное условие - наличие в составе команды как минимум трех человек - отца, матери и ребенка. Детей может быть больше.

Во время фестиваля будут организованы мини-турниры по футболу в шести группах: среди отцов, среди матерей, среди детей 5-7, 8-10, 11-13 и 14-17 лет. Каждый член семьи в зависимости от занятого места своей команды в группе будет приносить очки в семейную копилку. Таким образом и будут определяться лучшие футбольные семьи.

Количество команд в каждой из групп и формат проведения матчей определятся по окончании заявочной кампании, которая проходит по 1 июня включительно. Регистрационную форму желающие могут заполнить на сайте АБФФ.

Кроме участия в футбольных матчах, участники команд окунутся в атмосферу настоящего семейного праздника с многочисленными подарками, кубками, медалями и призами в виде билетов на матчи национальной сборной Беларуси по футболу, фирменных маек, футбольных мячей. Главными призами фестиваля будут футбольные мячи с автографами игроков национальной футбольной сборной и билетами в вип-ложу на один из ее домашних матчей в 2018 году.

Организаторами предстоящего семейного футбольного фестиваля выступают АБФФ совместно с федерациями футбола Минска и Минской области. Он завершает череду аналогичных региональных мероприятий, которые проводились во всех областных центрах. По их итогам определяются по 10 лучших футбольных семей от каждой области, которые в сентябре во время Единой недели массового футбола приедут в Минск для участия в республиканском финале. Компанию им составят 56 семей принявших участие в первом фестивале в 2016 году независимо от того, какое место они займут на региональных соревнованиях. Таким способом АБФФ поощрит те семьи, с которыми начинала этот проект. Всего в республиканском фестивале примут участие более 100 семей со всей страны, которые и определят лучшую футбольную семью 2017 года.

Место: территория за зданием футбольного клуба "Минск", пр. Победителей, 22Е.

Время: 11.00.

Стоимость: вход свободный.

Республиканский музыкальный благотворительный инклюзивный фестиваль для детей "Мы вместе" пройдет в Минске.

Более 60 участников, среди которых молодые люди с инвалидностью по зрению, дети и молодежь из ОО "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам" из разных уголков Беларуси, представят на сцене свои творческие достижения. Ранее они прошли отборочные туры и стали лучшим в своем направлении. Во время фестиваля участники будут соревноваться в нескольких номинациях: вокал, инструментальное творчество, ансамбли.

Все конкурсанты будут награждены дипломами за участие, памятными сувенирами и подарками от организаторов и партнеров фестиваля.

Юные таланты и педагоги также примут участие в различных мастер-классах, которые будут содействовать их творческому обогащению. Поддержать участников сможет каждый житель страны.

Музыкальный благотворительный инклюзивный фестиваль для детей "Мы вместе" проводится в Беларуси в третий раз. Организаторами выступают Международный благотворительный фонд Юрия Розума в СНГ и ЕС и Event Studio BonBon. Постоянный партнер - Rotary Club Minsk City.

Основной целью мероприятия является содействие развитию процесса реабилитации и социальной адаптации детей с инвалидностью средствами искусства, а также реализация стандартных правил ООН по обеспечению равных возможностей для инвалидов в сфере культуры. По словам организаторов, расширение духовных границ и уход от барьеров в общении и творческом развитии детей и молодых людей - основная направленность этого фестиваля.

Место: Республиканский Дворец культуры профсоюзов, пр. Независимости, 25.

Время: 17.00.

Стоимость: вход свободный.

XVII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2017" пройдет 2-3 июня.

Фестиваль будет посвящен 135-летию со дня рождения двух классиков белорусской литературы Янки Купалы и Якуба Коласа. Уже известны участники конкурса молодых исполнителей из всех областей страны.

Основные мероприятия фестиваля пройдут 2-3 июня. Среди них II и III туры республиканского этапа Национального конкурса молодых исполнителей эстрадной песни, презентации книг и др. Впервые в Молодечно на сцене Дворца культуры состоится спектакль Национального академического театра имени Янки Купалы - "Павлинка".

Торжественное открытие фестиваля пройдет на сцене Летнего амфитеатра 2 июня. В этот день жители и гости Молодечно смогут увидеть премьеру концерта "Купала и Колас. Вы нас растили".

На 3 июня запланирован ряд мероприятий не только в Молодечно, но и в Молодечненском районе.

Концерт-закрытие "Маладзечна-2017" станет ярким завершением музыкального форума. На главной площадке - Летнем амфитеатре - развернется настоящий праздник музыки, посвященный 45-летию заслуженного коллектива Беларуси ансамбля "Сябры", художественным руководителем которого является Анатолий Ярмоленко. Участие в концертной программе примут звезды белорусской и российской эстрады.

На фестивале будут работать разнообразные развлекательные площадки. Каждый день на центральной площади Молодечно будут работать экспозиция декоративно-прикладного искусства, концертная площадка "Фестивальная толока".

Стартап-форум Pinsk invest weekend - 7 пройдет в Полесском государственном университете 3 июня.

Для участия в ставшем уже традиционным студенческом форуме бизнес-идей зарегистрировались 12 команд. Это представители всех факультетов ПолесГУ и сборная команда студентов минских вузов "Хрустящая морковка". Свой бизнес-проект на тему "Центр аналитики" представит и группа профессорско-преподавательского состава Полесского госуниверситета.

Студенческие проекты затрагивают различные сферы деятельности. Так, представители биотехнологического и экономического факультетов вуза подготовили предложения по проектированию экологических парков на территории Белорусского Полесья. Несколько разработок в сфере IT-технологий объединяет социальный проект "Полесс-Лэнд". Это приложение на английском языке для менеджеров, интернет-ресурс с информацией о станциях технического обслуживания автомобилей. Есть предложение открыть кинотеатр "Адеоник", в котором посетители могут заказывать не только фильмы, но и угощение. А вот старшекурсники банковского факультета уже открыли антикафе "Тайм-релакс" и теперь ищут средства на развитие своего детища.

Оценивать идеи будет судейская коллегия, в которую войдут представители органов управления, ректората вуза, руководители компаний из Пинска и Бреста. Во время презентации авторы представят свои расчеты по рентабельности и актуальности проектов. Члены жюри выберут наиболее перспективные инициативы, а также выскажут рекомендации по их совершенствованию.

Стартап-форумы студенческих инициатив проходят в Полесском государственном университете с весны 2014 года. За время их проведения всего было представлено свыше 70 проектов. Более 20 инициатив уже реализованы, в том числе шесть разработок получили финансирование непосредственно благодаря Pinsk invest weekend.

В Бобруйске 4 июня пройдет семейный парад-конкурс на оригинально оформленную детскую коляску.

Участники должны оформить детскую коляску в соответствии с четырьмя номинациями конкурса: "Национальный колорит", "Техно-коляска", "Коляска оригинального жанра", "Коляска-сказка" и придумать название своей композиции.

Сбор участников конкурса в 12.00 4 июня на площадке между Свято-Никольским кафедральным собором и театром им. В.Дунина-Марцинкевича. Победителей наградят специальными дипломами и ценными призами.

Парад детских колясок становится традиционным для Бобруйска. В прошлом году он проходил в формате семейного фестиваля "Счастье в детях".

Более 700 участников из восьми стран выступят на XVI Международном фестивале детского творчества "Золотая пчелка" в Климовичах (Могилевская область). Форум пройдет с 1 по 4 июня.

Музыкальный праздник соберет исполнителей и коллективы из Беларуси, Кыргызстана, России, Румынии, Сербии, Узбекистана, Украины, Финляндии.

Традиционно конкурсная программа пройдет в двух возрастных категориях: младшая (9-12 лет) и старшая (13-16 лет). Прослушивания и просмотры будут проводиться по номинациям: вокальное искусство (народное, эстрадное пение), хореографическое искусство (народно-сценический, эстрадный танец). Свои таланты участники продемонстрируют не только зрителям, но и авторитетному международному жюри, в состав которого войдут ведущие деятели культуры Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья.

В нынешнем году форум расширит формат, увеличив количество фестивальных площадок для отдыха. Помимо состязательной составляющей участников и гостей ожидают различные конкурсы, в том числе рисунка на асфальте. Завершающими аккордами "Золотой пчелки" станут праздничное шествие по ул. Советской, торжественная церемония награждения победителей и гала-концерт в городском парке.

Фестиваль детского творчества "Золотая пчелка" проходит в Климовичском районе с 1996 года. В 2001-м конкурс получил статус международного. Лауреатами фестиваля в разные годы были Ксения Ситник, Андрей Кунец, Анна Мушак, Лидия Заблоцкая и др.-0-