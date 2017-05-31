Открытие обновленного детсада решит проблему дефицита мест в дошкольных учреждениях Ветки

1 июня, Ветка /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. Открытие обновленного детсада решит проблему дефицита мест в детских дошкольных учреждениях Ветки. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин, который принял участие в церемонии открытия детсада, передает корреспондент БЕЛТА.

Детсад №1 города Ветки был закрыт в связи с аварийным состоянием в октябре 2016 года. Тогда было принято решение о проведении его капитального ремонта с элементами реконструкции. "Модернизация здания проведена в рекордно короткие сроки, буквально за несколько месяцев, строители выполнили все работы качественно, с соблюдением санитарных и норм безопасности. Ввод обновленного детского сада в эксплуатацию решит проблему дефицита мест в детских дошкольных учреждениях Ветки", - сказал Сергей Порошин.

На ремонтные работы по реконструкции детского сада из средств областного бюджета было выделено Br1 млн 490 тыс. Территория учреждения полностью благоустроена и огорожена. Современным технологическим оборудованием оснащены пищеблок, прачечная, музыкальный и физкультурный залы. Оборудованы уютные детские спальни и игровые комнаты. После капремонта в детском саду появились кабинеты психолога и логопеда. Кроме того, здание находится под круглосуточным видеонаблюдением. В обновленном детском садике будет воспитываться 61 ребенок в возрасте от 2 до 6 лет.

Присутствовавшие на открытии почетные гости вручили руководству и воспитанникам детского учреждения подарки. Председатель Гомельского областного Совета депутатов Олег Борисенко от имени руководства облисполкома подарил сертификат на приобретение спортивного и игрового инвентаря, а представители подрядчика - Гомельского объединенного строительного треста - плазменный телевизор.

По словам Сергея Порошина, модернизация учреждений образования Ветковского района продолжится. Так, к новому учебному году будут введены в эксплуатацию после реконструкции Столбунская средняя школа и гимназия Ветки. "Руководством Гомельского облисполкома поставлена задача привести эти учреждения образования в надлежащее состояние, чтобы не было вопросов ни по технике безопасности, ни по качеству образовательного процесса. С этой задачей мы справимся", - резюмировал он.-0-