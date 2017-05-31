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Большая часть проблемных вопросов решается во время личного приема граждан - Мательский

01.06.2017 14:11 — Новости регионов | БелТА  
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Большая часть проблемных вопросов решается во время личного приема граждан - Мательский
Андрей Мательский. Фото из архива

1 июня, Пуховичи /Корр. БЕЛТА/. Большая часть проблемных вопросов решается во время личного приема граждан. Об этом сообщил журналистам во время выездного приема граждан в Пуховичском райисполкоме начальник главного государственно-правового управления Администрации Президента Беларуси Андрей Мательский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня у нас присутствовал и председатель райисполкома, и прокурор района. Большинство проблем, которые волнуют людей, если речь идет о ремонте помещения, о дорогах, о нуждах населения с точки зрения обеспечения жизнедеятельности, как правило, решаются во время личного приема. Мы такие вопросы ставим на контроль. И проверяем, как были решены те или иные проблемы, волнующие наших граждан", - сказал он.

Как отметил Андрей Мательский, руководство Администрации Президента и начальники структурных подразделений постоянно проводят приемы граждан. Сформирован такой график и во всех государственных органах. "Этот прием проводится как у нас, непосредственно в здании Администрации Президента, так и практикуются выездные приемы граждан. Это наша штатная и обычная работа, а не какая-то кампания", - подчеркнул он.

На состоявшемся приеме не было жалоб на действия должностных лиц райисполкома, также не вызывали нареканий коммунальные службы и другие организации, обслуживающие население. По словам начальника главного управления, это показатель того, что Пуховичский райисполком и местные власти удовлетворяют потребности граждан.-0-

 
 
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Как отметил Андрей Мательский, руководство Администрации Президента и начальники структурных подразделений постоянно проводят приемы граждан. Сформирован такой...

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