Участникам фестиваля водного туризма в Брестской области предстоит преодолеть 48 км по Ясельде

1 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль водного туризма "Мотольская регата" пройдет 3-4 июня на территории Березовского и Ивановского районов, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий сектором по физической культуре, спорту и туризму отдела образования Ивановского райисполкома Степан Млынчик.

Форум состоится во второй раз. Несмотря на свою непродолжительную историю, он уже приобретает популярность у туристов-водников. В нынешнем году на него заявились 20 экипажей, которые приедут из Витебска, Бреста, Барановичей, Пинска, Каменца, Волковыска, украинского Любешова. Также организаторы ждут команду из города Володимировец.

На протяжении двух дней участникам предстоит преодолеть 48 км водного пути по живописной реке Ясельде. Старт соревнований намечен на 3 июня. Ближе к полудню байдарки-одиночки, смешенные и мужские экипажи отчалят от берега озера Споровского в Березовском районе. Их маршрут завершится в агрогородке Мотоль Ивановского района. По прибытии на место участники займутся обустройством лагеря. Вечером для них организуют конкурс туристской песни, ориент-шоу, состязания по дартсу, фигурному вождению велосипеда и другие развлечения.

На следующий день туристам необходимо проделать путь по Ясельде от Мотоля до деревни Буса, развернуться и грести против течения в обратном направлении. В ожидании финиша участников зрители смогут сыграть в пляжный волейбол, мини-футбол, оценить свое умение управлять байдаркой. Также будут работать выездная торговля, город мастеров, детские аттракционы.

Победители и призеры регаты будут определены по сумме результатов двух дней.

Организаторами фестиваля водного туризма являются Ивановский райисполком совместно с эколого-краеведческим общественным объединением "Ясельда", управление спорта и туризма Брестского облисполкома.-0-