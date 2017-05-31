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Байкеры из итальянской Пармы приедут в Гомель с гуманитарной миссией

01.06.2017 15:23 — Новости регионов | БелТА  
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1 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Байкеры из итальянской Пармы приедут в Гомель с гуманитарной миссией. Об этом сообщил сегодня на встрече представителей итальянской ассоциации "Помощь детям Парма" с руководством Гомельского горисполкома президент ассоциации Джанкарло Венери, передает корреспондент БЕЛТА.

На мероприятии речь шла о новых совместных проектах. Один из них основан на сотрудничестве итальянских и белорусских мотоклубов. "В Беларусь с гуманитарной миссией приедут байкеры из Италии, они обсудят с белорусским мотоклубом социальные проекты", - сказал Джанкарло Венери.

Также итальянская сторона будет помогать гомельским медикам в реализации крупного международного проекта по скринингу рака шейки матки с использованием современной технологии ПАП-теста. Еще один совместный проект будет направлен на поддержку людей с особенностями психофизического развития, их интеграцию в общество. "Важно выстроить стратегическую линию по обмену опытом и информацией между системами медицинского обслуживания двух стран", - считает Джанкарло Венери. Итальянские специалисты окажут консультативную помощь и гомельскому центру инклюзивной культуры.

Председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко отметил, что большее внимание следует уделить развитию культурных связей. "У Пармы и Гомеля большой творческий потенциал. Есть известные коллективы, учреждения, которые могут представить свои программы на различных площадках", - добавил он. Первый шаг в этом направлении был сделан год назад: в мае 2016 года жители Пармы и других регионов Италии смогли увидеть выставку фотокорреспондента БЕЛТА Сергея Холодилина, которая рассказала об этапах возрождения Гомельской области после катастрофы на Чернобыльской АЭС. В перспективе - организация выставки, посвященной белорусским национальным традициям, которая будет проходить с участием музыкальных, театральных коллективов Гомеля и Пармы.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Об этом сообщил сегодня на встрече представителей итальянской ассоциации "Помощь детям Парма" с руководством Гомельского горисполкома президент ассоциации...

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