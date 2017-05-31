Экскурсия на электроавтобусе по Несвижскому комплексу организована для 15 детей-инвалидов

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обзорная экскурсия на электроавтобусе по Несвижскому дворцово-парковому комплексу организована для 15 детей с инвалидностью в Международный день защиты детей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПРООН.

Мероприятие состоялось на XV районном экологическом форуме в Несвиже. Еще 100 школьников примут участие в экскурсии на электроавтобусе и велопробеге по комплексу 2 июня. Дети не только получили возможность познакомиться с дворцово-парковым комплексом, но и узнать о преимуществах "зеленого" транспорта. Акция организована проектом "Содействие переходу Республики Беларусь к "зеленой" экономике", реализуемым Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"Зеленый" транспорт появился на территории дворцово-паркового комплекса в мае 2016 года благодаря проекту ПРООН с целью развития экологического туризма. Помимо электроавтобуса приобретено 50 велосипедов мужских, женских и детских моделей. Кроме того, уже этим летом комплекс получит пять новых веломобилей.

Проект внедрения "зеленого" транспорта в Несвижском дворцово-парковом комплексе пока не имеет аналогов в Беларуси. Он стал одним из первых белорусских "островков" по развитию "зеленого" транспорта на местном уровне. Этот опыт сможет стать основой развития экологически устойчивого транспорта в Беларуси.

Проект "Содействие переходу Республики Беларусь в "зеленой" экономике" финансируется Европейским союзом. Бюджет проекта - 5 млн евро.-0-