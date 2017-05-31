В Минском районе 6-10 июня на 10-19 км дороги Р1 изменяются условия движения

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе на 10-19 км дороги Р1 изменяются условия движения в связи с проведением 6-10 июня на территории торгового центра "Глобус-Парк" международной сельскохозяйственной выставки "БЕЛАГРО-2017". Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

В период проведения мероприятия на дороге "Минск-Дзержинск" в пределах Минского района разрешенная скорость движения автомобилей будет поэтапно снижена путем установки временных дорожных знаков до 50 км/ч. Парковка транспортных средств посетителей выставки будет осуществляться на укрепленных обочинах дороги Р1, а также на площадках вблизи торгового центра.

Подвоз посетителей выставки будет организован автобусами от ст.м. "Малиновка" до автобусной остановки "Щомыслица", расположенной в 200 м от центральной площадки проводимого мероприятия. Кроме этого, с учетом ограниченного количества парковочных машиномест, организаторы мероприятия предлагают посетить выставку БЕЛАГРО-2017 на велосипедах либо пешком с использованием существующей велопешеходной дорожки, которая расположена вдоль дороги Р1 между Минском и торговым центром "Глобус-Парк".

ГАИ рекомендует водителям строго выполнять требования временных дорожных знаков, сигналы регулировщиков и быть дисциплинированными, корректными и взаимовежливыми.-0-