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Костюмированный заплыв сабсерферов впервые пройдет в Минске

01.06.2017 16:18 — Новости регионов | БелТА  
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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые в Минске пройдет костюмированный заплыв сабсерферов SUPMinsk 2017, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

Зрелищное действо состоится 3 июня в районе Дворца спорта (начало в 13.00). Тридцать энтузиастов покорят водные просторы Свислочи в неординарных костюмах, на разноцветных лодках. Участниками мероприятия станут любители этого вида спорта из регионов Беларуси и России. Среди них - молодожены из Барановичей Эдуард и Александра, которые утром зарегистрируют брак и присоединятся к сабсерферам на набережной Свислочи в свадебных нарядах

Аналогичные мероприятия проводятся в Санкт-Петербурге, Париже, Клайпеде, Киеве и других городах.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Зрелищное действо состоится 3 июня в районе Дворца спорта (начало в 13.00). Тридцать энтузиастов покорят водные просторы Свислочи в неординарных костюмах, на...

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