Костюмированный заплыв сабсерферов впервые пройдет в Минске

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые в Минске пройдет костюмированный заплыв сабсерферов SUPMinsk 2017, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

Зрелищное действо состоится 3 июня в районе Дворца спорта (начало в 13.00). Тридцать энтузиастов покорят водные просторы Свислочи в неординарных костюмах, на разноцветных лодках. Участниками мероприятия станут любители этого вида спорта из регионов Беларуси и России. Среди них - молодожены из Барановичей Эдуард и Александра, которые утром зарегистрируют брак и присоединятся к сабсерферам на набережной Свислочи в свадебных нарядах

Аналогичные мероприятия проводятся в Санкт-Петербурге, Париже, Клайпеде, Киеве и других городах.-0-