Областной центр безопасности начал работу в Лиде

1 июня, Лида /Сергей Гаврицкий - БЕЛТА/. В Лиде открылся первый в регионе областной центр безопасности, где дети и взрослые на практике смогут обучиться азам безопасного поведения, передает корреспондент БЕЛТА.

Областной центр разместился рядом с районным отделом по ЧС. В центре в игровой и познавательной форме с использованием передовых инновационных технологий детям и взрослым прививаются основы безопасного поведения в тех или иных ситуациях, правила оказания первой помощи, отрабатываются навыки пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты. Здание центра по улице 8 Марта превратилось в своеобразный многофункциональный тренажер.

"Для профилактики мало просто встречаться и разговаривать, необходимы практические действия. Человек должен увидеть, попробовать и научиться, как действовать в той или иной ситуации. Именно такая задача поставлена при создании подобных центров", - отметил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко. Он подчеркнул, что ранее подобный центр начал работу в Гомеле, на днях еще один открылся в Витебске.

"Мы не застрахованы от трагедий, явлений природного характера, но каждый должен уметь защитить себя и помочь попавшему в сложную ситуацию. И важно, что этому научатся наша молодежь, наши дети, что они впитают азы правильного и безопасного поведения в экстремальной ситуации. Символично, что центр безопасности открывается именно в День защиты детей - это реальный вклад в защиту нашего будущего", - отметил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что в регионе постоянно вводятся в строй различные объекты для детей. В частности, в ближайшее время будут открыты два детских сада в Островце и Гродно.

Ориентирован центр, прежде всего, на подрастающее поколение. Занятия здесь будут интересны и полезны детям в возрасте от трех лет. Однако и взрослые смогут почерпнуть немало полезного.

Заниматься на базе центра смогут сразу две группы по 15-20 человек. Обучение начинается уже с гардероба: он оформлен в виде городского автобуса. Ребятам рассказывают правила поведения в общественном транспорте и на остановочных пунктах, правила посадки и высадки из автобуса или троллейбуса. Созданы площадки, имитирующие те или иные чрезвычайные ситуации, например, пожар в доме: дети отрабатывают действия при ЧС, правила общения с диспетчером. На других площадках отрабатываются навыки оказания первой помощи, ориентирования в лесу, умения пользования средствами тушения и спасения, действия при нештатной ситуации на водоеме или в бассейне. Отдельная площадка посвящена обучению правилам дорожного движения, ориентированию в городе. В обучающем классе показывают специальные мультфильмы и видеоролики: после просмотра необходимо сдать тест.

В 2018 году подобные центры безопасности будут открыты во всех регионах страны.-0-