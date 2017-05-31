Китайский Ляочэн заинтересован в сотрудничестве с Гомелем в сельхозмашиностроении

1 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Китайский город Ляочэн заинтересован в сотрудничестве с Гомелем, сообщил сегодня на встрече с руководством Гомельского горисполкома заместитель мэра народного правительства Ляочэна Ли Чжихуа, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это наш первый визит в Гомель. Хотелось бы наладить партнерские отношения, определить совместные проекты с участием белорусских и китайских специалистов", - сказал Ли Чжихуа.

Представители китайской делегации выразили заинтересованность в сотрудничестве с предприятиями сельскохозяйственного машиностроения, отметили перспективность взаимодействия в медицине, образовании и других сферах.

"Необходимо сформировать портфель предложений. Мы готовы к взаимовыгодному партнерству", - отметил заместитель председателя Гомельского горисполкома Сергей Андреев. Он также рассказал представителям китайской делегации о промышленном потенциале Гомеля, социальной, культурной сферах.

В Ляочэне функционируют порядка 2,7 тыс. предприятий, около 30% из них применяют высокие технологии.

По итогам 2016 года товарооборот Гомеля с Китаем составил более $50 млн, за первый квартал этого года - $14,4 млн. Основными экспортными позициями являются комбайны, кондитерские изделия. Импортируются машины, оборудование, ткани, сырье.-0-