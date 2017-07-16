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ФОТОРЕПОРТАЖ: Соревнования по гонкам с препятствиями Bison Race прошли в горнолыжном комплексе "Логойск"
16.07.2017 16:39 — Новости регионов | БелТА
15 и 16 июля в горнолыжном комплексе "Логойск" прошли соревнования по гонкам с препятствиями Bison Race. В соревнованиях мог принять участие любой желающий, кому не противопоказаны физические нагрузки. Участникам необходимо было за минимальное время преодолеть трассу, на которой находится более 40 разнообразных препятствий.
Фото Оксаны Манчук, БЕЛТА.
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Соревнования по гонкам с препятствиями Bison Race прошли в горнолыжном комплексе "Логойск"
15 и 16 июля в горнолыжном комплексе "Логойск" прошли соревнования по гонкам с препятствиями Bison Race. В соревнованиях мог принять участие любой желающий, кому не...
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