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ФОТОРЕПОРТАЖ: Соревнования по гонкам с препятствиями Bison Race прошли в горнолыжном комплексе "Логойск"

16.07.2017 16:39 — Новости регионов | БелТА  
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Соревнования по гонкам с препятствиями Bison Race прошли в горнолыжном комплексе "Логойск"

15 и 16 июля в горнолыжном комплексе "Логойск" прошли соревнования по гонкам с препятствиями Bison Race. В соревнованиях мог принять участие любой желающий, кому не противопоказаны физические нагрузки. Участникам необходимо было за минимальное время преодолеть трассу, на которой находится более 40 разнообразных препятствий. 

Фото Оксаны Манчук, БЕЛТА.

 
 
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15 и 16 июля в горнолыжном комплексе "Логойск" прошли соревнования по гонкам с препятствиями Bison Race. В соревнованиях мог принять участие любой желающий, кому не...

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