15 и 16 июля в горнолыжном комплексе "Логойск" прошли соревнования по гонкам с препятствиями Bison Race. В соревнованиях мог принять участие любой желающий, кому не противопоказаны физические нагрузки. Участникам необходимо было за минимальное время преодолеть трассу, на которой находится более 40 разнообразных препятствий.

Фото Оксаны Манчук, БЕЛТА.