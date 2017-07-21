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ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад МЧС на проспекте Независимости в Минске (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
22.07.2017 11:20 — Новости регионов | БелТА
Парад МЧС проходит 22 июля на проспекте Независимости в Минске. В нем принимают участие взвод почетного караула Университета гражданской защиты, духовые оркестры, ветераны службы и юные спасатели.
Празднования устраиваются в честь Дня пожарной службы, который отмечается 25 июля.
Фото Максима Гучека.
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Парад МЧС проходит 22 июля на проспекте Независимости в Минске. В нем принимают участие взвод почетного караула Университета гражданской защиты, духовые оркестры,...
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