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Слоган и логотип Евроигр-2019 появятся на общественном транспорте Минска

24.07.2017 17:00 — Новости регионов | БелТА  
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24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слоган и логотип II Европейских игр появятся на общественном транспорте Минска. Об этом рассказал сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1" генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси Анатолий Котов, сообщает БЕЛТА.

"Слоган будет использоваться вместе с логотипом на городских объектах и транспорте, он также украсит всю сувенирную продукцию, посвященную континентальному спортивному форуму", - отметил Анатолий Котов.

Открытый республиканский конкурс на разработку талисмана II Европейских игр в Минске в самом разгаре. В нем может принять участие любой желающий. Нужно предложить идею талисмана, изображение и имя. Талисман должен соответствовать олимпийским ценностям и слогану Bright Year, Bright You ("Яркий год, яркий ты"). Заявки принимаются до 15 ноября 2017 года. С подробностями проведения конкурса можно ознакомиться на сайтах Министерства информации, Национального олимпийского комитета Беларуси и БЕЛТА.

Обладатели трех призовых мест получат пригласительные билеты на мероприятия II Европейских игр, а также комплекты парадно-спортивной экипировки национальной сборной Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слоган и логотип II Европейских игр появятся на общественном транспорте Минска. Об этом рассказал сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1"...

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