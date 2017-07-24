В сети появился таймлапс-ролик про Заславль

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети появился таймлапс-ролик, посвященный одному из древних городов Беларуси - Заславлю, сообщает БЕЛТА.

Автором видео, созданного из серии снятых неподвижной или плавно движущейся камерой фотографий, стал Леонид Хващинский. Сюжет длится чуть больше двух минут, можно увидеть красивые храмы, улицы, парки, этнографический комплекс "Млын" и другие достопримечательности историко-культурного музея-заповедника "Заславль".

Zaslawye 4k timelapse. Заславль таймлапс. from AIRTEA on Vimeo .

"Я начал снимать прошлым летом и снимал на протяжении всего года. Моей задачей было поймать редкие кадры, совместить явления природы, движение солнца и рукотворные объекты, созданные творцами прошлого", - пояснил автор.

До этого Леонид Хващинский один из таймлапс-роликов посвятил Минску.-0-