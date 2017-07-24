ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В сети появился таймлапс-ролик про Заславль

25.07.2017 20:07 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети появился таймлапс-ролик, посвященный одному из древних городов Беларуси - Заславлю, сообщает БЕЛТА.

Автором видео, созданного из серии снятых неподвижной или плавно движущейся камерой фотографий, стал Леонид Хващинский. Сюжет длится чуть больше двух минут, можно увидеть красивые храмы, улицы, парки, этнографический комплекс "Млын" и другие достопримечательности историко-культурного музея-заповедника "Заславль".

Zaslawye 4k timelapse. Заславль таймлапс. from AIRTEA on Vimeo.

"Я начал снимать прошлым летом и снимал на протяжении всего года. Моей задачей было поймать редкие кадры, совместить явления природы, движение солнца и рукотворные объекты, созданные творцами прошлого", - пояснил автор.

До этого Леонид Хващинский один из таймлапс-роликов посвятил Минску.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети появился таймлапс-ролик, посвященный одному из древних городов Беларуси - Заславлю, сообщает БЕЛТА. Автором видео, созданного из...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Слоган и логотип Евроигр-2019 появятся на общественном транспорте Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика