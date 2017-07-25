Белгидромет: прошедший дождь стал самым сильным за всю историю метеонаблюдений в Минске

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прошедший минувшей ночью дождь стал самым сильным за всю историю метеонаблюдений в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова.

В Минске за прошедшие сутки выпало 77 мм осадков, что составляет 87% месячной нормы. Дождь начался 25 июля примерно в 18.00 и продолжался в течение ночи. В период с 21.00 до 6.00 в столице выпало 53 мм осадков. Ранее рекордным по количеству осадков считался дождь, прошедший в 1973 году. Тогда в столице выпало 73 мм осадков, или 83% месячной нормы.

"Такой сильный дождь в Минске случился за счет того, что город теплее окружающей местности. Здесь развивалась наиболее активная грозовая деятельность с выходом воздушных масс тропического происхождения. Отмечалось бурное развитие кучево-дождевой облачности", - пояснила Светлана Рыбакова.

Из-за сильного ливня были подтоплены 14 участков дорог. В связи с этим произошла остановка либо ограничение движения 37 троллейбусных и 22 автобусных маршрутов. Были подтоплены участки: пр.Партизанский - ул.Ангарская, пр.Дзержинского - пл.Богушевича, напротив ул.Кальварийская, 29, ул.Орловская - ул.Карастояновой, пр.Партизанский - ул.Ванеева, напротив бульвара Шевченко, 20, напротив ул.Богдановича, 78, ул.Волгоградского - Логойский тракт, напротив ул. Горецкого, 2, ул.Шаранговича - ул.Лобанка, ул.Притыцкого - ул.Кунцевщина, напротив ул.Якубова, 48, пр.Пушкина - ул.Притыцкого, напротив пр.Победителей, 20, корп.2.

Работники МЧС из зон подтоплений извлекли 8 легковых автомобилей. Проводились работы по распиловке упавших деревьев и откачке воды. Работала специальная техника ГПО "Горремавтодор", ГПО "МГЖХ", экипажи ГАИ.

Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы.

Сильные дожди прошли и в других регионах страны. Так, за минувшие сутки в Самохваловичах зафиксировано 104 мм осадков, или 116% от климатической нормы. В Ганцевичах выпало 53 мм осадков, или 58% месячной нормы, в Барановичах - 48 мм осадков (51%), в Бресте - 21 мм осадков (29%).-0-