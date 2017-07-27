ГАИ Минска обнародовала места установки спидкамов в августе

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция опубликовала список мест, где будут установлены мобильные датчики автоматической фиксации нарушений скоростного режима в августе. Такая информация размещена на сайте УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Фиксировать нарушения весь месяц с 7.00 до 20.00 будут камеры по адресу пр.Партизанский, 75 - ограничение скорости 60 км/ч. По четным числам с 7.00 до 20.00 будет работать датчик по пр.Независимости, 156 (скоростное ограничение - 80 км/ч). По нечетным числам мобильный датчик на такое же время будут устанавливать на пересечении пр.Независимости с ул.Рогачевской (80 км/ч). Две мобильные камеры установят на МКАД. Они будут фиксировать нарушения ПДД круглые сутки на 22-м км внутреннего и 21-м км внешнего кольца (90 км/ч).

Спидкамы на следующих участках дорог будут работать с 21.00 до 3.00: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 августа - по пр.Независимости, 156 (80 км/ч), пр.Пушкина, 70а (60 км/ч), а также пр.Партизанскому, 75; 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 августа - по ул.Притыцкого, 106 (60 км/ч), пр.Независимости, 99 (60 км/ч), пр. Партизанский, 147 (60 км/ч); 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 августа - на пересечении пр.Независимости с ул.Рогачевской (80 км/ч), по ул.Притыцкого, 60, к.5 (60 км/ч), а также на пр.Победителей в районе проезда Веснинка (80 км/ч); 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 августа - по ул.Кальварийской, 58, к.1 (60 км/ч), пр.Независимости, д.45 (60 км/ч) и ул.Ташкентской, мост через р.Свислочь (60 км/ч).-0-