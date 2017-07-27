ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подготовка инфраструктуры Минска к Евроиграм-2019 рассмотрена в правительстве

28.07.2017 18:41 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка инфраструктуры Минска к II Европейским играм 2019 года рассмотрена 28 июля на очередном заседании республиканского организационного комитета под председательством премьер-министра Андрея Кобякова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

"Рассмотрены вопросы подготовки инфраструктуры Минска к проведению II Европейских игр, финансирования мероприятий по подготовке игр, приобретения системы сканирования билетов и размещения дирекции по проведению II Европейских игр 2019 года", - отметили в пресс-службе.

Андрей Кобяков проинформировал, что глава государства согласовал предложения оргкомитета по концепции бренда ІІ Европейских игр, ему были доложены подходы по видам спорта и основным положениям контракта.

Кроме того, премьер-министр обратил внимание, что необходимо выработать четкие подходы к финансированию расходов на проведение игр. "Лишних денег в бюджете нет. Расходы будут только на самое необходимое, поэтому прошу все просчитывать детально, обосновывать каждый рубль, изыскивать другие резервы, работать над снижением стоимости оборудования и услуг. К этим вопросам надо относиться очень ответственно", - цитирует пресс-служба руководителя правительства.

Беларусь получила право проведения II Европейских игр на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, которое в октябре 2016 года состоялось в Минске. Официальным девизом II Евроигр будет высказывание Bright Year, Bright You ("Яркий год, яркий ты"). Также будет русская вариация лозунга - "Время ярких побед" и белорусская - "Час яскравых перамог".-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка инфраструктуры Минска к II Европейским играм 2019 года рассмотрена 28 июля на очередном заседании республиканского...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
ГАИ Минска обнародовала места установки спидкамов в августе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика