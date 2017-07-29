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ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль близнецов в Бресте

30.07.2017 16:28 — Новости регионов | БелТА  
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль близнецов в Бресте

Семейный праздник прошел 30 июля на территории Гребного канала. К участию были приглашены двойняшки или тройняшки, а также похожие друг на друга братья и сестры и их родители. Организаторами фестиваля близнецов являются Брестский облисполком, областной центр олимпийского резерва по гребле, территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района Бреста, городское молодежное общественное объединение "Наследие" при поддержке областного краеведческого музея.

Фото Екатерины Гараевой

 
Теги: Брест
 
 
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Семейный праздник прошел 30 июля на территории Гребного канала. К участию были приглашены двойняшки или тройняшки, а также похожие друг на друга братья и сестры и...

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