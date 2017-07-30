Дни скидок пройдут в августе в магазинах Минска

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции "Дни скидок" пройдут в августе в торговых организациях Минска, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Так, ТКУП "Универмаг Беларусь" 1, 8, 15, 16, 19, 20, 22 августа объявляет скидку 25% на непродовольственные товары, 5% - на продовольственные, 25 и 26 августа - 20% и 5% соответственно. Для держателей дисконтных карт 11 и 12 августа скидка составит 22% на непродовольственные товары, 5% - на продовольственные.

В ОАО "ГУМ" 3, 10, 17 24, 31 августа покупателям предоставят скидку 22% на непродовольственные товары, 5% - на продовольственные, для держателей дисконтных карт 11, 12, 13, 25, 26, 27 августа - 25% на непродовольственные товары, 7% - на продовольственные. В течение всего августа пройдет акция "В ГУМе к школе все купи и подарок получи".

ОАО "ЦУМ Минск" 10, 12, 17, 19, 26, 31 августа предлагает скидку 20% на непродовольственные товары, 5% - на продовольственные.

ООО "Торговый дом "На Немиге" каждую среду (2, 9, 16, 23, 30) и субботу августа (5, 12, 19, 26) объявляет скидки 20% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары.

Дни скидок в УП "Кирмаш" - каждая среда (2, 9, 16, 23, 30) и пятница августа (4, 11, 18, 25), а также 26 августа. Цены снижены на 20%.

В ООО "Старт-Х" (ул. Долгобродская, 26) акция проводится каждую среду августа (2, 9, 16, 23, 30). Скидки составляют до 15%, а с 1 по 15 августа - на ранцы и костюмы спортивные для школьников до 17%; на отдельные группы товаров весь месяц скидка до 30%.

ТООО "Северянка" (ул. Ангарская, 38) снижает цены 10, 17, 22, 24 августа на 10-15% на отдельные группы товаров.

В ЗАО "Для дома" (ул. Ландера, 4) дни скидок (до 15%) проходят каждый четверг (3, 10, 17, 24, 31 августа), ООО "Вильнюс-1" (ул. Калиновского, 55) - каждую среду (2, 9, 16, 23, 30 августа). В последнем весь месяц организована распродажа швейных изделий на отдельные модели производства ОАО "Надэкс" со снижением цен на 15-20%, остатков зимнего ассортимента (женской и мужской обуви, одежды и белья, перчатно-руковичных изделий) со скидкой 20%, обуви летнего ассортимента со скидкой 15%, швейных изделий летнего ассортимента ОАО "Белкредо" со скидкой 20%.

ЗАО "Сандрик" (просп. Газеты "Правда", 40) снижает цены каждый вторник (1, 8, 15, 22, 29 августа) на 15% на отдельные группы товаров; ООО "Детский мир" (Логойский тракт, 25/1) 10 и 24 августа - на 10%, весь август - на 20% на отдельный ассортимент товаров СЗАО "Калинка" и ОАО "Надзея".

ЗАО "1000 мелочей" (ул. Калинина, 1) организует дни скидок (до 15%) каждый четверг (3, 10, 17, 24, 31 августа). В ОДО "Вероника" (ул. Притыцкого, 38) 5 и 6 августа скидки составят 20% в честь дня рождения магазина; 1, 8, 15, 20, 21, 22, 29 августа - от 15% до 50%.

ЗАО "Гаспадар и Гаспадыня" (пр. Независимости, 131/1) 9, 16, 23 августа снижает цены на 20%, ТЗАО "Пальмира" (ул. Шугаева, 3/1) с 7 по 27 августа - на 15% на отдельные группы товаров (ковры белорусского производства, садово-огородный инвентарь, светильники).

Магазины ТЦ "Столица" 26 и 27 августа предложат скидки от 5 до 50%.-0-