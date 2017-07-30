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Отключения электроснабжения наблюдаются в Минске
31.07.2017 17:11 — Новости регионов | БелТА
31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отключения электроснабжения наблюдаются в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Минскэнерго".
"Отключения имеют место быть. Ремонтные бригады выехали. Отключения будут оперативно устраняться", - проинформировали на предприятии.
Также в диспетчерской службе ГП "Минсктранс" отметили, что электрический транспорт из-за отсутствия энергоснабжения в районе ул. Куйбышева-Сурганова не ходит с 16.06.-0-
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31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отключения электроснабжения наблюдаются в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Минскэнерго". "Отключения имеют место быть....
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