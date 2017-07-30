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Электроснабжение потребителей после отключений в Минске возобновят в течение двух часов
31.07.2017 20:10 — Новости регионов | БелТА
31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подачу электроэнергии потребителям в Минске после отключений ожидается возобновят в течение полутора-двух часов. Такая информация размешена на странице ГПО "Белэнерго" в Facebook, сообщает БЕЛТА.
Первопричина сегодняшних отключений - проведение несогласованных земляных работ организацией "Минскремстрой" в охранной зоне кабельной линии 10 кВ и порыв этой кабельной линии. Прохождение тока короткого замыкания от порыва и повреждение оборудования на подстанции "Сторожевская" привели к отключению значительного числа потребителей.
Как отмечается в сообщении, в первый же час были подключены тяговые подстанции "Минсктранса" и запущено троллейбусное движение. Также была подключена КНС "Минскводоканала" и 30% потребителей второй категории. Включение потребителей продолжается. Ожидается, что подача электроэнергии возобновится в ближайшие полтора-два часа.
В ГПО "Белэнерго" напомнили, что пожара и возгорания на подстанции "Сторожевская" не было. Задымление при повреждении оборудования устранили проветриванием.-0-
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31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подачу электроэнергии потребителям в Минске после отключений ожидается возобновят в течение полутора-двух часов. Такая информация...
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