Электроснабжение потребителей после отключений в Минске возобновят в течение двух часов

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подачу электроэнергии потребителям в Минске после отключений ожидается возобновят в течение полутора-двух часов. Такая информация размешена на странице ГПО "Белэнерго" в Facebook, сообщает БЕЛТА.

Первопричина сегодняшних отключений - проведение несогласованных земляных работ организацией "Минскремстрой" в охранной зоне кабельной линии 10 кВ и порыв этой кабельной линии. Прохождение тока короткого замыкания от порыва и повреждение оборудования на подстанции "Сторожевская" привели к отключению значительного числа потребителей.

Как отмечается в сообщении, в первый же час были подключены тяговые подстанции "Минсктранса" и запущено троллейбусное движение. Также была подключена КНС "Минскводоканала" и 30% потребителей второй категории. Включение потребителей продолжается. Ожидается, что подача электроэнергии возобновится в ближайшие полтора-два часа.

В ГПО "Белэнерго" напомнили, что пожара и возгорания на подстанции "Сторожевская" не было. Задымление при повреждении оборудования устранили проветриванием.-0-