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Энергоснабжение всех потребителей в Минске восстановлено
31.07.2017 20:50 — Новости регионов | БелТА
31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергоснабжение всех потребителей в Минске восстановлено. Об этом сообщается на странице РУП "Минскэнерго" в социальной сети "ВКонтакте", передает БЕЛТА.
"По состоянию на 19.50, всем раннее отключенным потребителям восстановлено электроснабжение", - говорится в сообщении.
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31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергоснабжение всех потребителей в Минске восстановлено. Об этом сообщается на странице РУП "Минскэнерго" в социальной сети...
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