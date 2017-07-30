31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергоснабжение всех потребителей в Минске восстановлено. Об этом сообщается на странице РУП "Минскэнерго" в социальной сети "ВКонтакте", передает БЕЛТА.

"По состоянию на 19.50, всем раннее отключенным потребителям восстановлено электроснабжение", - говорится в сообщении.

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