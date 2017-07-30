31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергоснабжение всех потребителей в Минске восстановлено. Об этом сообщается на странице РУП "Минскэнерго" в социальной сети "ВКонтакте", передает БЕЛТА.

"По состоянию на 19.50, всем раннее отключенным потребителям восстановлено электроснабжение", - говорится в сообщении.

Первопричина сегодняшних отключений, произошедших в 16 часов, - проведение несогласованных земляных работ ОАО "Минскремстрой" в охранной зоне кабельной линии 10 кВ и порыв этой кабельной линии. Прохождение тока короткого замыкания от порыва и повреждение оборудования на подстанции 110/10 кВ "Сторожевская" привели к отключению значительного числа потребителей.

В первый же час были подключены тяговые подстанции "Минсктранса" и запущено троллейбусное движение. Также были подключены КНС "Минскводоканала" и 30% потребителей второй категории.

Пожара и возгорания на подстанции "Сторожевская" не было. Задымление при повреждении оборудования устранили проветриванием. Подразделения МЧС к ликвидации не привлекались. На месте работы вели девять оперативно-выездных и ремонтных бригад.-0-