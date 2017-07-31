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Движение транспорта по ул. Куйбышева в Минске открывается с 7 августа

01.08.2017 16:59 — Новости регионов | БелТА  
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1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 7 августа восстанавливается работа маршрутов общественного транспорта по ул. Куйбышева, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Изменения связаны с окончанием дорожных работ и открытием движения транспортных средств на участке. По постоянным трассам будут ходить автобусные маршруты №24, 44, 59, 91, 136, 1024-ТК и троллейбусы №12, 29. Временный автобусный маршрут №929 отменяется.

Пассажирам, имеющим многоразовые проездные документы на автобус, до 31 августа предоставляется право проезда без дополнительной оплаты в троллейбусах маршрутов №29.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 7 августа восстанавливается работа маршрутов общественного транспорта по ул. Куйбышева, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный...

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