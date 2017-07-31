Служба занятости Минска в августе проведет более 20 мини-ярмарок вакансий

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Служба занятости Минска в августе организует более 20 мини-ярмарок вакансий, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятия пройдут на базе межрайонных (МОТ) и районных отделов трудоустройства (ОТ). Посетители смогут непосредственно пообщаться с потенциальным нанимателем, сотрудники отделов кадров предприятий расскажут о свободных рабочих местах, условиях трудоустройства, оплате труда.

Будет представлена информация о ситуации на рынке труда, наличии свободных рабочих мест в городе, оплачиваемых общественных работах. Кроме того, специалисты службы занятости проконсультируют по вопросам трудоустройства, регистрации граждан в качестве безработных, профессионального обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности и др.

Мини-ярмарки вакансий запланированы на 3, 10, 17, 24, 31 августа (МОТ "Ленинский, Партизанский"), 4, 11, 18, 25 августа (ОТ "Фрунзенский"), 7, 14, 21, 28 августа (ОТ "Заводской"), 8, 15, 22, 29 августа (МОТ "Московский, Октябрьский"), 9, 16, 23, 30 августа (МОТ "Первомайский, Советский, Центральный"). Время их проведения - с 10.00 до 12.00.

Также пройдут Дни предприятий ОАО "МАПИД" (8 августа с 10.00 до 12.00 ОТ "Фрунзенский"), ЗАО "Атлант" (15 августа с 11.00 до 13.00 МОТ "Первомайский, Советский, Центральный"), ГУ "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды" (22 августа с 11.00 до 13.00 МОТ "Первомайский, Советский, Центральный").-0-