1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иксодовые клещи выявлены в восьми зонах отдыха Минска, сообщили БЕЛТА в санитарно-эпидемиологической службе города.

Специалисты провели энтомологические обследования территорий, предназначенных для рекреационных целей. Особое внимание уделялось паркам, скверам, детским летним оздоровительным лагерям. Клещи обнаружены в лесополосах по ул.Тикоцкого, Калиновского, Фогеля, Копиевича, в лесу в Дражне, на двух участках Степянского лесного массива, в лесопарковой зоне отдыха "Дрозды".

Для профилактики укусов на прогулки рекомендуется одеться таким образом, чтобы предотвратить заползание клещей и обеспечить быстрый осмотр. Лучше выбирать светлую однотонную одежду, которую стоит периодически осматривать, использовать репелленты.

В санитарно-эпидемиологической службе отметили, что клещи не находятся на деревьях и не падают оттуда на людей и животных, а предпочитают забираться на высокую траву. Зацепившись за шерсть животного или одежду человека, клещ некоторое время передвигается по телу, выбирая наиболее подходящее место.-0-