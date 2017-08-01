Около 60 т мороженого ежедневно покупают в Минске

2 августа, Минск /Надежда Матвеева/. Около 60 т мороженого ежедневно реализуется в Минске в жаркую погоду, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Яна Гурская.

Объем продажи холодного лакомства значительно отличается в зависимости от времени года. Так, если среднедневная реализация продукта в осенне-зимний период составляет 10-15 т, то в весенне-летний показатель возрастает до 20-40 т, а при температурах выше 30 градусов - до 60 т.

На прилавках магазинов присутствуют более 20 производителей и поставщиков мороженого. Основные - Минский хладокомбинат №2, ИООО "Морозпродукт", на долю которых приходится 65% рынка. "Предприятия подготовились к летнему сезону и полностью удовлетворяют покупательский спрос", - отметила Яна Гурская.

Также увеличились продажи прохладительных напитков (минеральной воды, безалкогольных напитков). В зной продается до 200 тыс. л минеральной воды, 300 тыс. л безалкогольных напитков, в том числе до 67 тыс. л кваса. В обычный летний день объем реализации минеральной воды составляет 160 тыс. л, безалкогольных напитков - 260 тыс. л, в том числе кваса - 60 тыс. л.

"Особенность этого летнего сезона в том, что сократилась продажа бочкового кваса, стало больше продаваться бутилированного и разливного кваса из кег", - сказала Яна Гурская.

В Минске насчитывается около 8,7 тыс. торговых объектов, принимают посетителей около 2,6 тыс. кафе и ресторанов. Развернуто более 2 тыс. объектов сезонной мелкорозничной торговли. Летом холодное лакомство и прохладительные напитки можно приобрести в мини-кафе, сезонных кафе, на специально оборудованных площадках у магазинов и предприятий общественного питания. Мелкорозничная сезонная торговля организована на территории Минского зоопарка, Центрального детского парка им. М.Горького, парка им. Челюскинцев и в других местах отдыха.-0-