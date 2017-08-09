Уникальному семейному экипажу из Дятловского района прямо в поле вручили путевку в санаторий

9 августа, Дятлово /Корр. БЕЛТА/. Уникальному семейному экипажу, в составе которого рука об руку трудятся муж и жена, прямо в поле вручили путевку в профсоюзный санаторий, передает корреспондент БЕЛТА.

Для супругов Татьяны и Павла Богдан из ОАО "Гранит-Агро" Дятловского района это уже четвертная совместная уборочная. Причем на работу на комбайне Татьяна выходила даже во время декретного отпуска. Трудится пара на белорусском комбайне КЗС 1218 "Палессе GS12": шесть лет назад машину с завода за качественную работу вручили механизатору Павлу Богдану. "За это время серьезных проблем не было. Комбайн надежный, комфортный. Но то, как он работает, зависит прежде всего от человека. Если хорошо подготовишь, то неприятных сюрпризов в поле не будет", - отмечает он. С супругой, говорит Павел Богдан, полное взаимопонимание как в быту, так и в работе. Комбайн она знает не хуже механика. Вместе они намолотили уже около 500 т зерна.

Уникальный экипаж, а в Гродненской области он единственный в таком составе, сегодня прямо в поле чествовали представители профсоюзов. Председатель областной организации профсоюза банковских и финансовых работников Оксана Десятниченко вручила молодому семейному экипажу путевку на 12 дней в санаторий с полным комплексом медицинских услуг. "Профсоюзы всегда большое внимание уделяли оздоровлению трудящихся. Таким образом мы решили поощрить уникальный семейный экипаж. Их опыт - отличный пример того, что молодежь может себя реализовать и на селе", - отметила она. Вручил ценный подарок комбайнерам и председатель областного комитета профсоюза работников АПК Иван Олизарович, который отметил, что сегодня в области работает 104 семейных экипажа. Чаще всего на комбайнах совместно работают отцы с сыновьями и братья, а вот женщин на уборке немного, заметил он.

Уборочная кампания в Гродненской области набирает темпы. Зерновые убраны на 37% площадей. Намолочено свыше 540 тыс. т зерна. Средняя урожайность - свыше 44 ц/га. В лидерах уборки Гродненский район: здесь в нескольких хозяйствах урожайность превысила 90 ц/га.-0-