Месяц назад на участке госграницы с Украиной к охране рубежей с использованием новейших технологий приступила пограничная застава "Дивин". Свое название новое подразделение Пинского погранотряда получило по месту дислокации в одноименном агрогородке в Кобринском районе. Пограничная застава - объект, в принципе, закрытый для посторонних. Как, впрочем, и сама пограничная зона, о которой принято говорить "чужие здесь не ходят". Корреспонденты БЕЛТА с готовностью откликнулись на предложение Госпогранкомитета посетить заставу нового поколения и познакомиться с внедренными там элементами интегрированной системы охраны госграницы.

На подъезде к населенному пункту нас встречает шлагбаум и пограничный КПП. Корреспонденты БЕЛТА, как и все проезжающие, проходят проверку документов. Воспользовавшись остановкой, интересуемся у местного населения отношением к этому нововведению. "Никаких трудностей нет - как проезжали, так и проезжаем. Надо только иметь при себе паспорт. Это сделано для того, чтобы не допустить нахождения посторонних людей в пограничной зоне", - объясняет водитель молоковоза Сергей Романюк.

До недавнего времени застава "Дивин" располагалась на арендуемых площадях в здании районного ЖКХ. Сейчас в распоряжении пограничников двухэтажное здание, где созданы все условия для несения службы, а также жизни и быта военнослужащих. Рядом с погранзаставой построен 16-квартирный служебный дом с детской площадкой для семей офицеров, прапорщиков и военнослужащих контрактной службы. Квартиры полностью меблированы, выполнены внутренние отделочные работы. Рядом находятся больница, школа, детский сад.

Застава охраняет сухопутный участок границы протяженностью 23 км. Начальник заставы Артем Казакевич вводит в курс пограничных будней: "Застава оснащена по последнему слову техники и пограничной науки. Все контролируется. Полную обстановку мы видим с помощью систем наблюдения. Поступила информация от технических средств охраны границы о том, что на данном участке произошло нарушение, - туда и высылаются люди. Мы переходим к более совершенным методам и формам охраны государственной границы: от патрулирования - к реагированию на изменения в оперативной обстановке".

В июле здесь завершились демаркационные работы с белорусской стороны. Линия государственной границы обозначилась на местности и теперь хорошо просматривается. На участке подразделения создан рубеж основных инженерных сооружений, представляющий собой 25-метровую контрольно-следовую полосу, заградительный забор, на котором установлена волоконно-оптическая система охраны "Ворон". Комплекс оборудован камерами видеонаблюдения высокого разрешения. Это позволяет дежурному пограничной заставы в любую погоду и время суток при поступлении сигнала мгновенно идентифицировать цель и установить причину сработки системы. У злоумышленников просто нет шансов остаться незамеченными.

На вооружении пограничников находятся самые современные образцы автомобильной и специальной техники. С помощью квадроцикла наряд может исследовать участок границы за три часа. Раньше на это требовалось не менее восьми часов. На мехдворе заставы продемонстрировали мотоциклы, автомобили УАЗ, созданный по заказу Госпогранкомитета грузовой полноприводной автомобиль оперативного назначения "Волот". Кроме того, для мониторинга участка границы на данном направлении регулярно применяются беспилотный авиационный комплекс и автожир.

Государственная граница - не просто рубеж. Это - живой организм, сердцем которого является пограничная застава, замечает начальник Пинского пограничного отряда Максим Бутранец. На формирование пограничной безопасности влияет множество факторов. С целью обеспечения национальных интересов на границе принимаются решения о развертывании новых подразделений либо придании им новых облика и статуса. На пограничной заставе "Дивин" представлены самые современные технические средства охраны госграницы отечественного и зарубежного производства. "Мы говорим об интегрированной системе охраны государственной границы. В совокупности это позволяет нам не только оперативно и гибко реагировать на любые вызовы в изменяющейся обстановке, но и эффективно распоряжаться человеческими и материальными ресурсами: строить эшелонированную охрану госграницы меньшими силами. При этом качество и степень надежности охраны не снижается, а возрастает", - отметил Максим Бутранец.

Большую помощь в решении задач пограничникам оказывают местные органы власти и население, благодаря им возможности подразделения по охране государственных рубежей значительно увеличиваются. Так, по информации местных жителей в прошлом году было задержано 44 нарушителя пограничного режима и пресечена попытка незаконного перемещения через границу крупной партии янтаря общим весом более 60 кг на Br200 тыс.

Уже в этом году военнослужащие погранзаставы задержали 47 нарушителей пограничного режима и 9 нарушителей государственной границы, в том числе семь нелегальных мигрантов из Бангладеш и Пакистана, которые стремились в страны Западной Европы в поисках лучших условий жизни. Вскоре были установлены и личности трех пособников. Они находятся в изоляторе временного содержания, возбуждено уголовное дело за попытку организации канала нелегальной миграции.

В задержании нарушителей пришлось поучаствовать и Александру Протосовицкому, прибывшему на заставу месяц назад. Парень родом из Столина. Условиями службы и быта доволен. "Питание отличное. Условия тоже. Застава новая. В наряды ходим часто", - рассказывает он. Отношения между новобранцами и теми, кто служит не первый месяц, по его словам, дружеские. "Обращаемся к ним за помощью, если что непонятно. Они объяснят, подскажут, расскажут. В наряды вместе ходим: он - старший, я - младший. Как обучение своего рода проходит", - дополняет военнослужащий.

С молодыми бойцами мы знакомимся в комнате пограничной службы. Занятия проводит заместитель начальника заставы по идеологической работе Владимир Жлабо. Выпускник Института пограничной службы, сам он на заставе лишь вторую неделю. Говорит, пограничником мечтал стать с детства: учился в гродненской СШ №3, которая носит имя Героя Советского Союза пограничника Виктора Усова, в старших классах каждое лето проводил в лагере на базе 1-й пограничной заставы.

Замначальника проводит для нас экскурсию по заставе. В спальном помещении, которое мало напоминает солдатскую казарму, доминирует зеленый цвет: одеяла, ковровая дорожка, постельное белье с символикой. "Человек, который здесь живет, должен любить этот цвет и эту профессию, - замечает лейтенант. - На полтора года застава становится его домом". И это действительно так.

Светлана ВЕЧОРКО,

Фото Екатерины ГАРАЕВОЙ,

БЕЛТА.-0-