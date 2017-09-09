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Минск сделал большой шаг в развитии за последние годы - Рыженков
09.09.2017 16:45 — Новости регионов | БелТА
9 сентября, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Минск сделал большой шаг в развитии за последние годы. Об этом заявил в ратуше первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков на торжественной церемонии вручения наград в связи с 950-летием со дня образования Минска, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Максима Рыженкова, белорусская столица с каждым годом становится все краше, и в этом большая заслуга трудовых коллективов. Лучшим представителям предприятий и организаций вручены почетные грамоты Администрации Президента.
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9 сентября, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Минск сделал большой шаг в развитии за последние годы. Об этом заявил в ратуше первый заместитель главы Администрации...
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