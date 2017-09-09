Минск празднует 950-летие ярко и красиво - Шорец

Андрей Шорец

9 сентября, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Минск празднует 950-летие ярко и красиво, заявил журналистам во время праздничных мероприятий председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, передает корреспондент БЕЛТА.

Мэр пригласил всех минчан принять участие в мероприятиях, которые проводится 9-10 сентября. Сам он посетил грандиозное шоу фонтанов в парке Победы, поднялся в небо на одном из аэростатов - участников Международного фестиваля воздухоплавания, открыл фестиваль исторической реконструкции. "Мы празднуем 950-летие громко, ярко, красиво. Пусть эта дата войдет яркой картинкой в историю нашего города", - сказал Андрей Шорец. Он пожелал минчанам здоровья, оптимизма, благополучия.

Отвечая на вопрос, во сколько обошлась городскому бюджету подготовка к юбилею, председатель Мингорисполкома отметил, что многие мероприятия организованы на условиях государственно-частного партнерства.

"Сегодня нам исполняется 950 лет! Это праздник для людей, которые любят и гордятся своим городом, которые ежедневным трудом делают город краше, богаче, лучше, комфортнее. Город постоянно развивается. Построены новые дома, школы, детсады, станции метро. Это заслуга всех, кто здесь живет и работает. Власти и дальше будет делать все, чтобы Минск был ярким и динамичным", - сказал Андрей Шорец.

Особую благодарность председатель Мингорисполкома выразил ветеранам, внесшим значимый вклад в развитие города.-0-

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