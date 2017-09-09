Минск сделал большой шаг в развитии за последние годы - Рыженков

Максим Рыженков

9 сентября, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Минск сделал большой шаг в развитии за последние годы. Об этом заявил в ратуше первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков на торжественной церемонии вручения наград в связи с 950-летием со дня образования Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Максима Рыженкова, белорусская столица с каждым годом становится все краше, и в этом большая заслуга трудовых коллективов. Лучшим представителям предприятий и организаций вручены почетные грамоты Администрации Президента.

Среди награжденных - трудовые коллективы администрации Советского района Минска, ГП "Минскреклама", ГУ "Минскконцерт", а также представители учреждений образования, культуры, социального обслуживания, правоохранительных органов.

Максим Рыженков зачитал поздравление президента с 950-летием Минска и пожелал минчанам мира и благополучия.

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович вручил Почетные грамоты Национального собрания Беларуси главе администрации Октябрьского района Минска Анатолию Жуковскому и депутату Мингорсовета 27-го созыва Игорю Русакевичу, а также зачитал приветствие Мингорисполкому и Мингорсовету в связи с праздником.

"Благодаря самоотверженному и упорному труду многих поколений Минск является одной из самых достойных европейских столиц. Богатая история города-героя дополняется ухоженными зеленными территориями и жилыми районами. Сегодня Минск - центр деловой, политической, научной и культурной жизни Беларуси, где сосредоточены значительный экономический и интеллектуальный потенциал страны", - отметил Михаил Мясникович.

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко особо подчеркнул тот факт, что Минск выступает важной международной площадкой. Подтверждением тому стала недавно состоявшаяся сессия ПА ОБСЕ. "Высокая организованность, радушие, гостеприимство, которые были оказаны со стороны минчан, оставили приятные впечатления от пребывания в городе", - сказал он и поблагодарил за конструктивное деловое сотрудничество с депутатами.

Также сегодня в городской ратуше были вручены Почетные грамоты Совета Министров. Приветственный адрес от имени правительства зачитал заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко. Он поздравил минчан со знаменательной датой и пожелал дальнейших успехов в труде, неисчерпаемой энергии. Почетную награду получили трудовые коллективы ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома", ОАО "Стройтрест №1", ПКУП "Минскзеленстрой", представители городских предприятий "Минскградо", "Минсккоммунтеплосеть", "Минскхлебпром", "Минский метрополитен", "Минскводоканал", "Коммунарка", "Специализированная передвижная механизированная колонна - 81".-0-

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