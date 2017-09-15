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Земли Смолевичского района под реализацию проекта аэропорта Минск предлагается включить в состав города

15.09.2017 11:42 — Новости регионов | БелТА  
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Земли Смолевичского района под реализацию проекта аэропорта Минск предлагается включить в состав города
Фото из архива

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Земли Смолевичского района под реализацию проекта аэропорта Минск предлагается включить в состав города. Депутаты Минского городского Совета одобрили внесение предложений в Совет Министров об изменении границ Минска и Октябрьского района города, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила начальник Минской городской землеустроительной и геодезической службы Наталья Тюптенкова, необходимость принятия такого решения обусловлена реализацией проекта строительства в Национальном аэропорту Минск второй искусственной взлетно-посадочной полосы с объектами вспомогательного назначения под расчетный тип самолета А380 с оборудованием ее системой точного захода на посадку третьей категории. Реализация проекта требует занятия дополнительных земельных участков Смолевичского района площадью 158,44 га. Эти земли (государственного лесохозяйственного учреждения "Смолевичский лесхоз" и иностранного частного унитарного сельскохозяйственного предприятия "Штотц Агро-Сервис") предлагается включить в состав Минска.

"В соответствии с законом об административно-территориальном устройстве Беларуси и положением о порядке подготовки и подачи документов для принятия решений по вопросам административно-территориального устройства, утвержденного постановлением Совета Министров от 6 июля 2012 года №623, процедурно требуется принятие Минским городским Советом депутатов решения о внесении в Совет Министров Беларуси предложения о внесении представления Президенту по вопросам изменения границ Минска и Октябрьского района", - отметила Наталья Тюптенкова.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Земли Смолевичского района под реализацию проекта аэропорта Минск предлагается включить в состав города. Депутаты Минского...

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