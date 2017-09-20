В Минске в связи с запретом движения на участке просп.Дзержинского изменятся городские маршруты

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в связи с введением временного запрещения движения всех видов транспорта на участке просп.Дзержинского от пер.Розы Люксембург 2-й до ул.Клары Цеткин с 22.30 22 сентября до 5.00 23 сентября и (при необходимости) с 22.30 23 сентября до 5.00 24 сентября вносятся изменения в работу городского пассажирского транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в ГП "Минсктранс".

Движение автобусов маршрута №23 со стороны ДС "Малиновка-4" будет организовано от К.Либкнехта по пер.Домашевский, ул.Домашевская, ул.Тимирязева, ул.Кальварийская, ул.Романовская Слобода, ул.Городской Вал, со стороны РК "Городской Вал" - по действующей трассе, далее на ул.К.Цеткин, ул.Тимирязева, ул.Домашевская, пер.Домашевский, ул.К.Либкнехта с выполнением на измененном участке остановок "Ст.м. Фрунзенская", "Музыкальный театр".

Движение троллейбусов маршрута №36 со стороны ДС "Юго-Запад" будет организовано до остановочного пункта "Ст.м. Михалово" с разворотом на транспортной развязке просп.Дзержинского с просп.Жукова, со стороны ДС "Серебрянка" - до остановочного пункта "Вокзал" со следованием по ул.Свердлова, ул.Кирова, ул.Ленинградская, ул.Свердлова далее по маршруту.

Движение троллейбусов маршрута №40 со стороны ДС "Юго-Запад" отменяется, со стороны ДС "Карастояновой" будет организовано до пл.Мясникова со следованием по ул.Немига, ул.Мясникова в прямом направлении, ул.Мясникова, ул.К.Цеткин, ул.Немига далее по маршруту в обратном направлении.

Троллейбусы маршрута №53 со стороны ДС "Малиновка-4" будут курсировать до остановочного пункта "Ст.м. Михалово" с разворотом на транспортной развязке просп.Дзержинского с просп.Жукова, со стороны ДС "Зеленый Луг-7" - до пл.Мясникова (по трассе следования троллейбусного маршрута №46).

Движение автобусов маршрута №57 со стороны ДС "Восточная" будет организовано от ул.Немига по ул.К.Цеткин, ул.Тимирязева, ул.Домашевская, пер.Домашевский, ул.К.Либкнехта, со стороны остановочного пункта "Семашко" - от К.Либкнехта по пер.Домашевский, ул.Домашевская, ул.Тимирязева, ул.Кальварийская, ул.Романовская Слобода, ул.Немига с выполнением на измененном участке остановок "Ст.м. Фрунзенская", "Музыкальный театр".

Движение автобусов маршрута №74С со стороны ДС "Малиновка-4" будет организовано от просп.Дзержинского по пер.Р.Люксембург 2-й, ул.К.Либкнехта, пер.Домашевский, ул.Домашевская, ул.Тимирязева, ул.Кальварийская, ул.Романовская Слобода, ул.Городской Вал, со стороны РК "Городской Вал" - от ул.Немига по ул.К.Цеткин, ул.Тимирязева, ул.Домашевская, пер.Домашевский, ул.К.Либкнехта, пер.Р.Люксембург 2-й, просп.Дзержинского с выполнением на измененном участке остановочных пунктов "Ст.м. Фрунзенская", "Музыкальный театр".

В целях компенсации снятого троллейбусного движения с 22.00 будет организована работа временного автобусного маршрута №940 "ДС Юго-Запад - Романовская Слобода" со следованием по ул.Голубева, просп.Дзержинского, пер.Р.Люксембург 2-й, ул.К.Либкнехта, пер.Домашевский, ул.Домашевская, ул.Тимирязева, ул.Кальварийская, ул.Романовская Слобода, ул.Немига в прямом направлении; ул.Немига, ул.К.Цеткин, ул.Тимирязева, ул.Домашевская, пер.Домашевский, ул.К.Либкнехта, пер.Р.Люксембург 2-й, просп.Дзержинского, ул.Голубева в обратном направлении.-0-