РЕПОРТАЖ: Горячий сезон грибных заготовок

Такого богатого урожая грибов в Брестской области не было давно. Во многом их росту способствовал теплый и дождливый сентябрь. Социальные сети пестрят фотографиями, на которых любители тихой охоты наперебой хвастаются своими трофеями. Кажется, этой осенью в лесу не побывал только ленивый. Большинство собирают грибы для себя. Но немало и профессиональных сборщиков, благодаря которым лесные дары через заготовительные пункты попадают на столы белорусов и даже иностранцев. Корреспонденты БЕЛТА отправились в Ивацевичский район, чтобы понаблюдать за процессом заготовки боровиков, лисичек, опят и других благородных грибов местными кооператорами.

Ивацевичская земля богата лесными дарами. В системе облпотребсоюза район занимает лидирующие позиции по заготовке грибов. "Предыдущие два года грибы практически не заготавливали. Этот год выдался урожайным. Закупаем лисички, боровики, подберезовики, подосиновики, начали поступать опята. Каждый день прибавляем по 500-600 кг", - рассказал директор филиала "Коопзаготпром" Ивацевичского райпо Сергей Вабищевич.

Нынешний сезон заготовки грибов растянулся. Например, лисички кооператоры начали принимать еще в июне, в августе было немного боровиков и подберезовиков. Массовая сдача дикоросов началась в первой декаде сентября. Закупка грибов организована во всех точках райпотребсоюза. Узнать, что почем, можно из многочисленных объявлений.

Сергей Иванович предложил нам съездить в деревню Мантюты, где находится единственный в Ивацевичском районе грибоварный пункт. Там уже 14 лет заправляет делами Светлана Моисеева, которая переняла опыт грибовара у своей матери.

В первую очередь тепловой обработке подвергаются опята. "После приемки моем грибы в ваннах, а затем варим в котлах: на 1 т сыплется 80 кг соли. Как только они остынут, переливаем в бочки. У нас проводится первичная обработка. Затем солено-отварные опята отправляются на консервные комбинаты", - рассказала заготовитель.

Дикоросы женщине необходимо сварить в сжатые сроки. По ее словам, временами на пункт поступает 300 кг грибов, бывает и полтонны. Так что обработка продукции может занять всю ночь.

К заготовительному пункту сборщики подтягиваются после обеда. Встречаясь, односельчане оценивают "улов" друг друга, делятся впечатлениями. "Мне кажется, в этом году все наелись грибов. Урожай - исключительный, особенно маслят и белых грибов, черные грузди только появляются. Каждый день хожу в лес. Для себя уже запаслась. Сейчас сдаю в заготовительный пункт", - говорит Татьяна Лукьяненко.

Первую половину дня посвящает тихой охоте и Ирина Солонко. Она родилась и выросла в Мантютах, знает все грибные места в околице. Пенсионерка замечает, что собирать грибы ежедневно - нелегкий труд. "Но это возможность подзаработать. Часто в поисках грибов уезжаю далеко от деревни, - рассказала она. - Больше всего радуюсь, когда нахожу белые грибочки. Много их в этом году".

Светлана Моисеева бережно сортирует дары леса. Например, у белых грибов первого сорта диаметр шляпки должен быть до 5 см, ножка - белой. Если шляпка 10-12 см, а основание лимонного оттенка - это уже второй сорт.

Боровики, подосиновики и подберезовики затем доставляют в холодильную камеру в Ивацевичах, где подвергают шоковой заморозке. "Свежие грибы мы фасуем в мешки. Они хранятся в холодильнике вместимостью 20 т при температуре минус 18 градусов. В дальнейшем эта продукция отгружается на экспорт", - пояснила заведующая участком Людмила Синковец.

У ивацевичских кооператоров достигнуты договоренности с польскими фирмами на поставки замороженных грибов. Соленые лисички планируется отгружать белорусским компаниям. Отварные опята в основном идут на консервные предприятия республики.

Конечно, в сезон у покупателей есть возможность полакомиться и свежими грибами. На прилавках магазинов чаще всего встречаются золотистые лисички и крепыши-боровики. Также их можно приобрести во время выездной торговли по выходным дням. Причем купить ивацевичские грибы можно на ярмарках даже в столице.

В текущем сезоне кооператорам Брестской области удалось заготовить более 30 т грибов. "Предыдущие два года были засушливыми. Сейчас урожай хороший. Мы продолжаем заготовку, не снижая темпов. Максимум, который жители области захотят нам сдать, мы закупим", - подчеркнул начальник отдела заготовок, рынков и внешнеэкономической деятельности облпотребсоюза Валерий Капитанчик.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время холода в юго-западном регионе не ожидаются. Такая погода является благоприятной для роста грибов, поэтому сезон тихой охоты продолжается…

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

Фото Екатерины ГАРАЕВОЙ,

БЕЛТА.-0-