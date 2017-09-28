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В Минске появятся парк Писателей, проспект Мира и улица Братская
29.09.2017 09:32 — Новости регионов | БелТА
Национальная библиотека. Фото из архива
29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске появятся парк Писателей, проспект Мира и улица Братская. Соответствующее решение Минского городского Совета депутатов от 15 сентября 2017 года №339 опубликовано сегодня на
Предложения в комиссию по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей Минска поступили от Союза писателей Беларуси и застройщика комплекса "Минск-Мир".
Озелененная территория, прилегающая к Национальной библиотеке в столице, названа парком Писателей. Присвоены названия проектируемым улицам в многофункциональном комплексе "Минск-Мир": проектируемая улица №1 названа Братской, проектируемая улица №10 - проспектом Мира.
Решение Мингорсовета депутатов вступает в силу после его официального опубликования.-0-
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29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске появятся парк Писателей, проспект Мира и улица Братская. Соответствующее решение Минского городского Совета депутатов от 15...
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