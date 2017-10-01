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2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни скидок проведут торговые организации Минска в октябре, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

ТКУП "Универмаг Беларусь" объявило 3, 10, 17, 24, 31 октября скидку 20% на непродовольственные товары, 5% - на продовольственные товары. Для держателей дисконтных карт 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21 октября скидка составит 22% на непродовольственные товары, 5% - на продовольственные товары.

В ОАО "ГУМ" 5, 12, 19 октября со скидкой 20% будут продаваться непродовольственные товары, 5% - продовольственные товары; 26, 28 октября скидка составит 22% на непродовольственные товары, 5% - на продовольственные товары (Акция "Щедрый день"). Для держателей дисконтных карт 13, 14, 20, 21 октября объявлена скидка 22% на непродовольственные товары.

ОАО "ЦУМ Минск" 7, 12, 14, 21, 26, 28 октября покупателям 20% скидки на непродовольственные товары, 5% - на продовольственные товары.

В ООО "Торговый дом "На Немиге" каждую среду (4, 11, 18, 25 октября) и субботу (7, 14, 21, 28 октября) скидка составит 22% на непродовольственные и 5% - на продовольственные товары. Для держателей дисконтных карт каждую пятницу (6, 13, 20, 27 октября) объявлена скидка 22% и более на непродовольственные, 5% - на продовольственные товары.

Дни скидок в УП "Кирмаш" - среда (4, 11, 18, 25 октября) и пятница (6, 13, 20, 27 октября). Товары реализуются со скидкой 20%.

ООО "Старт-Х" (ул. Долгобродская, 26) предлагает покупателям каждую среду октября (4, 11, 18, 25 октября) скидку 15%; ко Дню матери 13 октября - 17%.

ТООО "Северянка" (ул. Ангарская, 38) установило каждый четверг месяца (5, 12, 19, 26 октября) скидку 15% на отдельные группы товаров. ЗАО "Для дома" (ул. Ландера, 4) предлагает товары со скидкой 15% каждый четверг (5, 12, 19, 26 октября).

ООО "Вильнюс-1" (ул. Калиновского, 55) будут продавать отдельные группы товаров со скидкой 15% каждую среду (4, 11, 18, 25 октября); такую же скидку предлагает покупателям ЗАО "Сандрик" (просп. Газеты "Правда", 40) каждый вторник октября (3, 10, 17, 24, 31 октября) на отдельные группы товаров.

ЗАО "1000 мелочей" (ул. Калинина, 1) проводит каждый четверг (5, 12, 19, 26 октября) реализацию товаров со скидкой 15%;

ОДО "Вероника" (ул. Притыцкого, 38) 3, 6, 7, 8, 10, 17, 21, 22, 24, 31 октября - 15%;

ЗАО "Гаспадар и Гаспадыня" (просп. Независимости, 131/1) каждую среду 4, 11, 18, 25 октября - 20%;

ТЗАО "Пальмира" (ул. Шугаева, 3/1) с 6 по 25 октября - 15 % на отдельные группы товаров (ковры белорусского производства, обои, печи СВЧ).

Магазины ТЦ "Столица" 21 и 22 октября также предложат скидки от 5% до 50%.-0-