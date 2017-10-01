|
Вестибюль станции метро "Кунцевщина" открыт для пассажиров
02.10.2017 14:15 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из вестибюлей станции метро "Кунцевщина", закрытый из-за подозрительного рюкзака, снова открыт для пассажиров, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Кузьмин.
Вестибюль №2 станции метро "Кунцевщина" открыт для пассажиров в 13.57. Саперно-пиротехническая группа обследовала рюкзак, в нем оказались личные вещи.
"В целом станция работала в нормальном режиме, график движения поездов не нарушался", - отметил Андрей Кузьмин.
Как сообщалось, бесхозный рюкзак был обнаружен сегодня около 13 часов в переходе к универсаму "Заходнi". При его проверке детектор сработал на металл. В таких случаях вызывают саперно-пиротехническую группу.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из вестибюлей станции метро "Кунцевщина", закрытый из-за подозрительного рюкзака, снова открыт для пассажиров, сообщил...
|
Архив (Новости регионов)
Комментарии