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Вестибюль станции метро "Кунцевщина" открыт для пассажиров

02.10.2017 14:15 — Новости регионов | БелТА  
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Вестибюль станции метро "Кунцевщина" открыт для пассажиров
Фото из архива

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из вестибюлей станции метро "Кунцевщина", закрытый из-за подозрительного рюкзака, снова открыт для пассажиров, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Кузьмин.

Вестибюль №2 станции метро "Кунцевщина" открыт для пассажиров в 13.57. Саперно-пиротехническая группа обследовала рюкзак, в нем оказались личные вещи.

"В целом станция работала в нормальном режиме, график движения поездов не нарушался", - отметил Андрей Кузьмин.

Как сообщалось, бесхозный рюкзак был обнаружен сегодня около 13 часов в переходе к универсаму "Заходнi". При его проверке детектор сработал на металл. В таких случаях вызывают саперно-пиротехническую группу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из вестибюлей станции метро "Кунцевщина", закрытый из-за подозрительного рюкзака, снова открыт для пассажиров, сообщил...

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