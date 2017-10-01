Проблемы со связью возможны у абонентов МТС в Гродненской области и Молодечно

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблемы со связью возможны у абонентов мобильного оператора МТС в Гродненской области и городе Молодечно Минской области. Такая информация размещена на сайте МТС, сообщает БЕЛТА.

"В Гродно, Гродненской области и Молодечно возможны прерывания голосовых сервисов и сервисов передачи данных 2G/3G/LTE", - говорится в сообщении оператора.

Внештатная ситуация произошла из-за обрыва волоконно-оптического кабеля. В данный момент предпринимаются все меры по восстановлению корректной работы сети в максимально короткие сроки, отметили в МТС.-0-