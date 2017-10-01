ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проблемы со связью возможны у абонентов МТС в Гродненской области и Молодечно

02.10.2017 14:08 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Проблемы со связью возможны у абонентов МТС в Гродненской области и Молодечно

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблемы со связью возможны у абонентов мобильного оператора МТС в Гродненской области и городе Молодечно Минской области. Такая информация размещена на сайте МТС, сообщает БЕЛТА.

Гродно, Гродненской области и Молодечно возможны прерывания голосовых сервисов и сервисов передачи данных 2G/3G/LTE", - говорится в сообщении оператора.

Внештатная ситуация произошла из-за обрыва волоконно-оптического кабеля. В данный момент предпринимаются все меры по восстановлению корректной работы сети в максимально короткие сроки, отметили в МТС.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблемы со связью возможны у абонентов мобильного оператора МТС в Гродненской области и городе Молодечно Минской области. Такая...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Дни скидок проведут торговые организации Минска в октябре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика