Проблемы со связью возможны у абонентов МТС

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблемы со связью возможны у абонентов мобильного оператора МТС. Такая информация размещена на сайте МТС, сообщает БЕЛТА.

"В Гродно и Гродненской области, Браславском и Поставском районах Витебской области, Мядельском и Молодечненском районах Минской области возможны прерывания голосовых сервисов и сервисов передачи данных 2G/3G/LTE", - говорится в сообщении оператора.

Внештатная ситуация произошла из-за обрыва волоконно-оптического кабеля. В данный момент предпринимаются все меры по восстановлению корректной работы сети в максимально короткие сроки, отметили в МТС.-0-