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"Минсктранс" отменяет некоторые пригородные маршруты на осенне-зимний период
04.10.2017 10:56 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива
4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГП "Минсктранс" отменяет пригородные автобусные рейсы на осенне-зимний период в связи с уменьшением пассажиропотока. Такая информация размещена на сайте госпредприятия, сообщает БЕЛТА.
Так, с 16 октября отменены следующие рейсы:
№ 348С "ДС Карастояновой - с/т Боровцы" - 9.30, 19.20 (вторник, среда);
№ 368С "ДС Карастояновой - с/т Лесное-90" - 7.08, 10.23, 15.18, 18.33 (понедельник, вторник, среда, четверг);
№ 241С "ДС Карастояновой - Лысая Гора" - 18.27 (среда);
№ 413С "ДС "Славинского - Хоруженцы" - 19.30 (пятница); № 398 "ДС Карастояновой - с/т Родники-2" - 8.50, 13.25 (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), 18.05 (понедельник, вторник, среда, четверг);
№ 369А "ДС Карастояновой - Янушковичи ч-з с/т Родники-2" - 18.05 (пятница);
№ 385С "АС Юго-Западная - с/т Мара" - 19.25 (пятница, воскресенье);
№ 311С "АС Юго-Западная - с/т Наука" - 15.50, 19.40 (пятница);
№ 307С "АС Юго-Западная - с/т Дубрава" - 9.40 (среда);
№ 307С "АС Юго-Западная - с/т Дубрава" - 15.20,18.30 (пятница);
№ 349С "АС Юго-Западная - Мерковичи" - 8.25 (понедельник, среда), 17.40 (среда);
№ 255/304 "АС Юго-Западная - Энергетик - с/т Усса" - 7.02 (среда);
№ 260С "АС Автозаводская - с/т Веселка" - 8.55, 19.05 (вторник, четверг);
№ 335С "АС Автозаводская - с/т Грозы" - 9.30 (среда), 19.15 (среда, пятница);
№ 342С "АС Автозаводская - Голоцк" - 19.05 (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница);
№ 391 "АС Автозаводская - Смиловичи" - 21.50 (пятница, воскресенье);
№ 389С/390С "ДС Карастояновой - с/т Физик" - 7.06, 8.25 (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница);
№ 390С/389С "ДС Карастояновой - с/т Физик " - 15.45, 18.20 (понедельник, вторник, среда, четверг);
№ 390С "ДС Карастояновой - с/т Физик" - 10.00 (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), 6.30 (суббота);
№ 346 "ДС Карастояновой - Вишневка" - 9.13, 20.00 (вторник, четверг);
№ 354С "ДС Славинского - с/т Оптика" - 8.50, 15.10, 19.20 (вторник, четверг), 19.20 (среда);
№ 261 "ДС Славинского - Логойск ч-з Зеленый сад" - 8.40, 15.40 (вторник, четверг);
№ 353 "ДС Славинского - Прудище" - 11.30 (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница).
С 1 ноября отменяется рейс маршрута № 227 "ст.м. Пушкинская - Минское море" в 20.00 (ежедневно).
При этом с 16 октября организовываются рейсы на пригородных маршрутах
№ 244/212"ДС Славинского - Жуковка" - 18.20 (среда);
№ 202 "ДС Карастояновой - Нелидовичи" - 20.00 (вторник, четверг);
№ 381 "ДС Карастояновой - Большие Бесяды" - 8.50, 13.25 (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), 18.05 (понедельник, вторник, среда, четверг);
№ 369 "ДС Карастояновой - Янушковичи" - 18.05 (пятница);
№ 202 "ДС Карастояновой - Нелидовичи" - 9.13 (вторник, четверг);
№ 251 "ДС Славинского - Логойск" - 8.40, 15.40 (вторник, четверг).-0-
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4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГП "Минсктранс" отменяет пригородные автобусные рейсы на осенне-зимний период в связи с уменьшением пассажиропотока. Такая...
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